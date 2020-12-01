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Экологические акции и митинги в Украине используют для политических или бизнесовых разборок – эксперты

По словам экспертов, на митингах по теме экологии псевдоактивисты часто финансируются конкурентами той или иной промышленности

сегодня, 16:50
Автор:

Станислав Молчанов

Спекуляции на экологических темах в Украине, митинги и акции, по мнению экспертов, происходят по нескольким причинам: желание политиков заполучить несколько дополнительных баллов или же выполнение банального заказа от конкурентов на уничтожение репутации предприятия. Об этом передает "Обозреватель".

Экологические акции и митинги в Украине используют для политических или бизнесовых разборок – эксперты

Фото: regionews.ua

Как пояснила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, манипуляции на эко-темах псевдо-активисты используют для "политических или бизнесовых разборок".

"В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия", – убеждена Цыганок.

Такого мнения также поддерживается и политолог Тарас Завгородний. Он рассказал, что "активисты" часто финансируются конкурентами той или иной промышленности. Такой манипулятивный эко-бизнес также используются и в политике.

"Это происходит и на локальном уровне – часто делаются "заказы" на конкурента для того, чтобы рассказать, какой он плохой и какое грязное у него производство. Цель – "отжать" бизнес, пошантажировать и "потрепать нервы", –сказал эксперт.

При этом, как сообщается, реальные экологические проблемы, такие как вырубка лесов, замусоривание территорий остаются без внимания десятилетиями, что наносит непоправимый вред экологии Украины. Экологические же проблемы промышленных городов всегда находятся под постоянным фокусом внимания и постепенно решаются.

Напомним, экологи заявили, что законопроект об управлении отходами будет стимулировать переработку мусора во всех сферах.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/society/manipulyatsii-na-ekologii-ispolzuyut-dlya-politicheskih-ili-biznesovyih-razborok-ekspertyi.htm
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