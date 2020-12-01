Экологические акции и митинги в Украине используют для политических или бизнесовых разборок – эксперты

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Станислав Молчанов
Спекуляции на
экологических темах в Украине, митинги и акции, по мнению экспертов, происходят
по нескольким причинам: желание политиков заполучить несколько дополнительных
баллов или же выполнение банального заказа от конкурентов на уничтожение
репутации предприятия. Об этом передает "Обозреватель". Фото: regionews.ua
Фото: regionews.ua
Как пояснила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, манипуляции на эко-темах псевдо-активисты используют для "политических или бизнесовых разборок".
Такого мнения также поддерживается и политолог Тарас Завгородний. Он рассказал, что "активисты" часто финансируются конкурентами той или иной промышленности. Такой манипулятивный эко-бизнес также используются и в политике.
При этом, как сообщается, реальные экологические проблемы, такие как вырубка лесов, замусоривание территорий остаются без внимания десятилетиями, что наносит непоправимый вред экологии Украины. Экологические же проблемы промышленных городов всегда находятся под постоянным фокусом внимания и постепенно решаются.
Напомним, экологи заявили, что законопроект об управлении отходами будет стимулировать переработку мусора во всех сферах.
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