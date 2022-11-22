Эффективно обучить детей, когда выключают свет: секреты от опытных учителей

Постоянные ракетные обстрелы украинских городов приводят к тому, что учебный процесс в большинстве населенных пунктов Украины так и не может возобновиться. Юные украинцы вынуждены проходить обучение в экстремальных условиях. В частности, из-за кризиса в энергетике часто выключают свет, следовательно, у многих нет даже возможности полноценно учиться даже, находясь дома. Все это в комплексе негативно сказывается на успеваемости детей. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Освітория".

Учеба. Фото: freepik

При этом педагоги призывает родителей не опускать руки и воспользоваться советами, как эффективно обучать детей в случае отключения электроэнергии. Проверенными методами поделился учитель биологии в киевской гимназии, автор учебников по биологии, телеведущий Максим Рудич.

По его словам, в таких экстремальных условиях, в которых сегодня оказались украинцы, помогут: ментальные карты, обучающие платформы, соцсети и исследование вне класса.

В частности, чтобы помочь учащимся быстро догнать и вспомнить материал "потерянного" урока, учитель рекомендует в начале следующего урока нарисовать ментальную карту (карту мнений) соответствующей темы.

Такой способ дети оценят, потому что им нравится анимировать свои конспекты. Если ученики будут делать ментальные карты разноцветными фломастерами и карандашами, тогда нужно: выбрать главную тему ментальной карты; от этой темы отвести несколько линий — это дополнительные подтемы, касающиеся основной; взаимодействуйте с детьми напрямую. Они рисуют карту себе в тетрадь, еще и активно выражать идеи и догадки.

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