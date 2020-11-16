Единственный, кто выжил из палаты: житель Львова поделился опытом лечения COVID-19

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Елизавета Черных
Житель Львова Вячеслав Семененко на своей странице в Facebook рассказал о опыте лечения от коронавируса, об этом сообщает ТСН. Мужчина рассказал, что в палате, в которой находилось шесть человек, инфекция унесла жизни пятерых. В общем его лечение в больнице скорой помощи длилось на протяжении 11 дней, а стоимость составляла 1100-1300 гривен в день.
ФОТО: Из открытых источников
В своем посте Вячеслав Семененко похвалил работу медицинского персонала, докторов, однако, подчеркнул, что на 160 заболевших всего лишь четыре санитарки, которые работают на износ, однако, этого совсем недостаточно. Тоже самое и с медсестрами.
Мужчина также отметил и состояние больницы. Отделение терапии, в котором проходил лечение Вячеслав Семененко, находилось на ремонте, при этом на момент смены окон, больных вывозили из палаты. По словам мужчины, кислород в палатах был, однако на пять кроватей, четыре крана с кислородом. Автор поста также рассказал о рваном линолеуме и нехватке постельного белья в медицинском учреждении.
Вячеслав Семененко также написал, как один за другим от осложнений страшной инфекции в палате умирали люди, последним из которых был пожилой мужчина. Он, как и все, изо всех сил пытался бороться с недугом, но, к сожалению, безрезультатно.
Мужчина также отметил, что двое из прибывших позже молодых пациентов, на момент его выписки находились в реанимации.
Как сообщали "Комментарии" ранее, врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса.
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