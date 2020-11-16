kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

16697.33

ETH/USD

461.57

LTC/USD

71.88

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Единственный, кто выжил из палаты: житель Львова поделился опытом лечения COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Единственный, кто выжил из палаты: житель Львова поделился опытом лечения COVID-19

Коронавирус забрал жизни пятерых людей из шести, находящихся на лечении

сегодня, 19:08
Автор:

Елизавета Черных

Житель Львова Вячеслав Семененко на своей странице в Facebook рассказал о опыте лечения от коронавируса, об этом сообщает ТСН. Мужчина рассказал, что в палате, в которой находилось шесть человек, инфекция унесла жизни пятерых. В общем его лечение в больнице скорой помощи длилось на протяжении 11 дней, а стоимость составляла 1100-1300 гривен в день. 

Единственный, кто выжил из палаты: житель Львова поделился опытом лечения COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

В своем посте Вячеслав Семененко похвалил работу медицинского персонала, докторов, однако, подчеркнул, что на 160 заболевших всего лишь четыре санитарки, которые работают на износ, однако, этого совсем недостаточно. Тоже самое и с медсестрами.

"Медсестры....молодчаги и большие умнички, но и их тоже явно не хватает....целый день на ногах....десятки пациентов (со своими требованиями, психами, нервами, мольбами)", — написал автор.

Мужчина также отметил и состояние больницы. Отделение терапии, в котором проходил лечение Вячеслав Семененко, находилось на ремонте, при этом на момент смены окон, больных вывозили из палаты. По словам мужчины, кислород в палатах был, однако на пять кроватей, четыре крана с кислородом. Автор поста также рассказал о рваном линолеуме и нехватке постельного белья в медицинском учреждении.

Вячеслав Семененко также написал, как один за другим от осложнений страшной инфекции в палате умирали люди, последним из которых был пожилой мужчина. Он, как и все, изо всех сил пытался бороться с недугом, но, к сожалению, безрезультатно. 

"Завтра меня выписывают.... Единственного, из всех кто был в палате при моём поступлении... Всё умерли.... 5:1 в пользу этой Гадости — Ковид-19", — подытожил свой рассказ Вячеслав Семененко. 

Мужчина также отметил, что двое из прибывших позже молодых пациентов, на момент его выписки находились в реанимации. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, врач назвала пять самых распространенных осложнений после коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ya-yediniy-hto-vizhiv-z-palati-spovid-pro-borotbu-z-koronavirusom-u-klinichniy-likarni-shvidkoyi-medichnoyi-dopomogi-u-lvovi-1668118.html?fbclid=IwAR1MgqNSDei8vyS2xcV-lifzN1-CIwQtNK59nTGSWKfiuyJhypjnZ51OT0M
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ