Единственный аккредитованный украинский журналист уехал из РФ: в чем причина

Известному украинскому журналисту, блогеру, собкору УНИАН в Москве Роману Цимбалюку пришлось оперативно покинуть РФ. Такое решение Роман принял после вызова его на допрос в местную прокуратуру, где его обвиняют в экстремизме. До того Цимбалюк проработал и прожил в столице РФ более 10 лет. Как передает портал "Комментарии", о своем решении Цымбалюк рассказал во время общения с hromadske.

Роман Цимбалюк. Фото: РИА Новости

Журналист рассказал, покинул пределы России, потому что появилась угроза его личной безопасности. Роман Цимбалюк отметил, что у него больше нет уверенности в своей безопасности и даже та информация, которую обнародовали российские правоохранительные органы о том, что они якобы отозвали вызов на допрос, не дает ему уверенность, что все будет хорошо. В любой момент могут вновь вызвать на допрос.

Цимбалюк отметил, вместо него на допрос явился его адвокат, но сами прокуроры его проигнорировали, не явившись на "стрелку". Потом уже адвокату сказали, что повестка была отозвана, потому прокуроры и не явились, но официально об этом никто не сообщал.

По словам Романа Цимбалюка, в ближайшее время его в России никто не увидит. Свое решение он объясняет очень просто – нет никакого желания стать очередным заложником Кремля. К тому же, добавляет журналист, украинцев в российских тюрьмах предостаточно. Лучше подумать о том, как их вызволить.

Журналист подчеркнул, на российских пропагандистских каналах его персоне посвятили очень много внимания, постоянно рассказывали, что вскоре могут начаться проблемы.

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