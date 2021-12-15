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В РФ обвиняют Цимбалюка в экстремизме: журналист не испугался – обещает всех порвать

Украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в России обвиняют в экстремизме, пока хотят возбудить несколько административных дел

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинского журналиста, блогера, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в РФ обвиняют в экстремизме, пока думают возбудить несколько административных дел. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал известный адвокат Николай Полозов и сам Роман Цимбалюк в Facebook.

В РФ обвиняют Цимбалюка в экстремизме: журналист не испугался – обещает всех порвать

Роман Цимбалюк и Николай Полозов. Фото с Facebook Полозова

Николай Полозов справедливо отметил, что Роман Цимбалюк сегодня единственный официально аккредитованный украинский журналист в России, несмотря на это с ним решили расправиться вне закона, потому как обвиняют в экстремизме, что для России вполне свойственно.

Адвокат рассказал, что против Романа хотят завести несколько административных дел. И здесь тревогу должно вызывать то, что грань между административными и уголовными делами очень тонкая. Учитывая политику российского государства можно понять к чему эта история может привести.

По словам Полозова, лишним подтверждением того, что административные дела – это общая атака правоохранительных структур РФ и власти есть то, что через пропагандистские ресурсы России уже начали "сливать" информацию о том, что Роман может быть причастен к "шпионской деятельности". 

Николай Полозов подтвердил, что он будет представлять интересы Романа Цимбалюка в России.

Как видно из сообщений в фейсбуке самого Романа Цимбалюка новость об административных делах его не сильно расстроила. Он подошёл с юмором к этой информации, заявив, что "времена нынче неспокойные, хунта беснуется и клевещет". Также журналист отметил, что он будет идти в защите своих прав до конца и в ЕСПЧ обязательно победит, а деньги, которые придётся заплатить российскому государству он уже знает куда направить, а именно в поддержку детей крымских татар, которые сейчас находятся фактически в плену российской власти.

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Источник: https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4717464261652266
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