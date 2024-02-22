Джонсон отказал в интервью Карлсону: какая причина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил отменить ранее согласованное интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Причиной этого стала смерть российского политика Алексея Навального в колонии на дальнем Востоке России.



Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Такер Карлсон заявил, что после критики Бориса Джонсона в его сторону за интервью с президентом России Владимиром Путиным, он предложил провести разговор с ним. По словам американского журналиста, экс-премьер Великобритании требовал 1 миллион долларов за интервью.

"Я не защищаю Путина, но Путин не просил 1 миллион долларов...", — заявил Карлсон.

Пресс-секретарь Джонсона отреагировал на это и указал, что "эта информация не соответствует действительности", потому что сам Такер Карлсон предлагал Джонсону миллион долларов за разговор с ним. Кроме того, Борис Джонсон отметил, что деньги за интервью с Такером Карлсоном он передал бы на благотворительность для ветеранов войны в Украине.

После смерти Алексея Навального Борис Джонсон решил отказать интервью Карлсону, который несколько недель назад говорил с президентом России Владимиром Путиным, который может быть ответственным за смерть российского оппозиционера.

Отметим, что после ухода с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон получает значительные средства за публичные выступления и за прошлый год заработал около 3,7 млн фунтов благодаря им.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Борис Джонсон рассказал, какой вопрос Карлсон не задал Путину во время интервью.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев цинично заявил, что жена Навального ждала его смерть.