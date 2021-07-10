Двухлетний мальчик, которого изрезал отчим, в критическом состоянии

В Днепропетровской области состояние двухлетнего Миши, которого порезал бывший отчим, ухудшилось. У ребенка отмирает мозг, сообщает "Сегодня".

Ребенок (фото из открытых источников)

9 июля суд отправил мужчину под стражу на два месяца без права залога. На диване подозреваемый Сергей и издевался над маленьким Мишей. Ножом он бил ребенка в шею и спину. Перед этим малыша и его старшую сестру связал скотчем. Все это время с мамой детей – Мариной – он говорил по телефону. У бывшей возлюбленной сначала требовал деньги, потом – чтобы вернулась к нему.

Вместе они были полтора года. Сергей хорошо относился к детям и ухаживал за малышами. Старшая дочь и убедила маму дать отчиму "второй шанс", когда они рассорились из-за денег.

"Не хотел работать. То, что я на детей получала – он распоряжался как общими", – сказала мать

Когда мужчина не исправился, они расстались окончательно. Марина поехала работать в город, а Сергей исчез из села. Вернулся несколько дней назад и захотел навестить малышей, которые гостили в бабушки и дедушки. Дома тогда не было взрослых и мужчина взял детей в заложники, после чего порезал.

Напомним, н еподалеку Львова, в селе Рясное-Русское трагически погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не справившись с управлением съехал в кювет. В полиции сообщили, что вести машину ребенку разрешил отец — житель села, в котором и произошла трагедия. Сам автомобиль принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины находились в салоне авто. Кроме того, они были в состоянии алкогольного опьянения.

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