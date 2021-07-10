Двухлетний мальчик, которого изрезал отчим, в критическом состоянии

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Ольга Чародий
В Днепропетровской области состояние двухлетнего Миши,
которого порезал бывший отчим, ухудшилось. У ребенка отмирает мозг, сообщает "Сегодня".
Ребенок (фото из открытых источников)
9 июля суд отправил мужчину под стражу на два месяца без
права залога. На диване подозреваемый Сергей и издевался над маленьким Мишей.
Ножом он бил ребенка в шею и спину. Перед этим малыша и его старшую сестру связал скотчем.
Все это время с мамой детей – Мариной – он говорил по телефону. У бывшей
возлюбленной сначала требовал деньги, потом – чтобы вернулась к нему.
Вместе они были полтора года. Сергей хорошо относился к детям
и ухаживал за малышами. Старшая дочь и убедила маму дать отчиму "второй
шанс", когда они рассорились из-за денег.
Когда мужчина не исправился, они расстались окончательно.
Марина поехала работать в город, а Сергей исчез из села. Вернулся несколько
дней назад и захотел навестить малышей, которые гостили в бабушки и дедушки.
Дома тогда не было взрослых и мужчина взял детей в заложники, после чего
порезал.
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