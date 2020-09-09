Двойные паспорта в Украине: названы риски легализации двойного гражданства

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина движется к двойному гражданству - и власть над этим работает. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, когда в Украине официально может появиться двойное гражданство и что мешало (мешает) узаконить то, что фактически имеют чуть ли не все наши топ-политики и топ-чиновники, не говоря уж об олигархах.

"На самом деле многие украинцы имеют двойной паспорт"

История о том, что в Украине готовят, разрабатывают законы о двойном гражданстве - на уровне парламента, Кабмина, президента - уже давняя. На этом акцентирует эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. По его словам, главное определиться - зачем вообще нам нужно двойное гражданство.

"Ничего не мешает принять соответствующий закон, если для этого будет реальная необходимость, – поясняет эксперт. – Да, в статье 4 Конституции Украины записано: "В Украине существует единое гражданство". Но, возможно, ради изменений не будет необходимости менять Конституцию (для чего нужны 300 голосов парламента). Возможно, хватит обращения в Конституционный суд - касательно пояснения данного положения Основного Закона. И, в зависимости от выводов КС, можно будет уже одобрить закон".

Богдан Бондаренко подчеркивает, на самом деле многие украинцы имеют двойной паспорт. Но в сегодняшних условиях государство это игнорирует. Не признаёт, но и как бы не замечает.

"Двойное гражданство может быть интересным инструментом, который позволит вернуть заробитчан, решит вопрос наших приграничных областей, где люди имеют по несколько паспортов. Важно разработать определенную концепцию - для чего именно мы принимаем решение о двойном гражданстве. Чтобы это было не просто ради факта его существования. Если такая концепция есть (будет) - я только приветствую", – говорит эксперт.

"Важно прописать всё четко и понятно, чтобы не было двойных трактовок"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что инициатива о двойном гражданстве отчасти привязана к идее Зеленского о важности возвращения украинцев из-за рубежа в Украину. Что важно и демографически, и экономически.

"Эта тема обсуждалась весной. Потом законопроект был снят. Сейчас вновь возвращаются к этой теме, – отмечает политолог. – Я поддерживаю идею двойного гражданства для обычных граждан. Де-факто оно и так есть. Тысячи украинцев имеют венгерские, румынские, российские паспорта".

Формально Конституция Украины признаёт институт единого гражданства. Реально же даже часть политиков имеет гражданство двух, а то и более стран. И ситуация порождает проблемы, подчеркивает эксперт.

"Важно упорядочить эту сферу, – уверен Алексей Якубин. – Я бы прописал в законе, что политики, топ-чиновники не имеют право иметь двойное гражданство. Чтобы, идя в политику, люди это понимали. Четкая запрещающая компонента такая должна быть".

Среди рисковых моментов некоторые называют открытие со следующего года украинского рынка земли. В законе прописан запрет на ее покупку иностранцам. Но если они получат возможность стать гражданами Украины, то…

"Впрочем, в том же законопроект о рынке земли и так были заложены другие "пасхальные яйца" - возможности получать ее теми же иностранцами через разные механизмы, – отмечает политолог. – Можно, к примеру, в законе о двойном гражданстве прописать, что если человек получает украинское гражданство, он некоторые время не имеет право покупать ту же землю… В этой дискуссии важно не выплеснуть с водой младенца. Институт двойного гражданство есть в тех же Израиле, США, РФ. Важно прописать всё четко и понятно, чтобы не было двойных трактовок".

Говоря о прописанном предыдущем законопроекте запрете на гражданство страны-агрессора (РФ), Алексей Якубин отметил, что со временем эта норма может быть изменена.

"Я могу понять власть, которая включает этот элемент, чтобы избежать обвинений в легализации российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму. Но, с другой стороны, такими запретами мы создаем дискриминационный момент, – подчеркивает эксперт. – Для владельцев венгерских, румынских, кипрских паспортов украинское гражданство – пожалуйста, а для российских – нет. А ведь нам важно не оттолкнуть, а удержать тех граждан Украины, которые по разным причинам уже имеют российский паспорт. Над этим вопросом еще стоит подумать".

"Депутатам невыгодно, если закон будет регулировать правовой статус граждан с гражданством других стран"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк приветствует попытки принять закон, который будет регулировать вопрос гражданства.

"Важно, чтобы граждане других стран, которые являются и гражданами Украины, не занимали государственные должности, не были депутатами, не голосовали на выборах, – отмечает эксперт. – Надеюсь, этот закон урегулирует данные противоречия. Хотелось бы посмотреть - как?"

При этом, подчеркивает Всеволод Степанюк, тем же депутатам невыгодно, если закон будет регулировать правовой статус граждан с гражданством других стран. Ведь тогда гражданин другой страны (а таких у нас во власти хватает) не сможет быть в Украине депутатом или министром.

"Этот вопрос хорошо урегулирован в РФ, где указано, что на госдолжностях не могут быть не только граждане других стран, но даже граждане, имеющие имущество за рубежом и счета в зарубежных банках", – приводит пример эксперт.

Напомним, ГПСУ пояснила, кому из украинцев могут отказать в пересечении границы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!