Кому из украинцев могут отказать в пересечении границы: разъяснения ГПСУ

Есть пять категорий граждан Украины, которым могут временно отказать в пересечении государственной границы. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Так, пограничники могут не позволить пересечь границу украинцам, подпадающим под следующие определения:

- знакомы со сведениями, составляющими государственную тайну;

- по отношению к вам применена мера пресечения, по условиям которой запрещается выезжать за границу;

- осуждены за совершение уголовного преступления;

- уклоняетесь от выполнения обязательств, возложенных на вас судебным решением;

- находитесь под административным надзором Национальной полиции Украины.

Напомним, в конце августа Украина официально закрыла свои границы для иностранцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, когда иностранным гражданам снова разрешат въезжать в нашу страну. При этом же условии, по словам Шмыгаля, можно смягчать карантин в Украине.

Ранее стало известно, сколько украинцев рискнули полететь на отдых за границу в разгар пандемии. Все же большинство жителей Украины решили не идти в отпуск в текущем "коронагоду".

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