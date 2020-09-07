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Главная Новости Общество права человека Кому из украинцев могут отказать в пересечении границы: разъяснения ГПСУ
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Кому из украинцев могут отказать в пересечении границы: разъяснения ГПСУ

Стало известно, у кого из украинцев могут возникнуть проблемы с пересечением государственной границы

сегодня, 16:09
Автор:

Таисия Ерохина

Есть пять категорий граждан Украины, которым могут временно отказать в пересечении государственной границы. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Так, пограничники могут не позволить пересечь границу украинцам, подпадающим под следующие определения:

Кому из украинцев могут отказать в пересечении границы: разъяснения ГПСУ

- знакомы со сведениями, составляющими государственную тайну;

- по отношению к вам применена мера пресечения, по условиям которой запрещается выезжать за границу;

- осуждены за совершение уголовного преступления;

- уклоняетесь от выполнения обязательств, возложенных на вас судебным решением;

- находитесь под административным надзором Национальной полиции Украины.

Напомним, в конце августа Украина официально закрыла свои границы для иностранцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, когда иностранным гражданам снова разрешат въезжать в нашу страну. При этом же условии, по словам Шмыгаля, можно смягчать карантин в Украине.

Ранее стало известно, сколько украинцев рискнули полететь на отдых за границу в разгар пандемии. Все же большинство жителей Украины решили не идти в отпуск в текущем "коронагоду".


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