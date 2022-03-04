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Два российских подразделения в Киевской области постреляли друг друга: подробности

Захватчики подбили залпами 9 собственных танков и 4 БТР.

4 марта 2022, 17:15 comments2606
Автор:

Лиля Воробьева
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В Киевской области российские захватчики направили огненные залпы на своих воинов. Атака закончилась плачевно: россияне подбили залпами 9 собственных танков и 4 БТР.

Два российских подразделения в Киевской области постреляли друг друга: подробности

Российские солдаты уничтожили собственную технику в Киевской области (фото из открытых источников)

Об этом информирует ТСН, ссылаясь на сообщения Сухопутных войск ВСУ, обнародовавших показания жителей Киевской области.

По обнародованной информации, в Киевской области, в районе населенного пункта Севериновка, подразделения российских оккупационных войск начали бой с такими же оккупационными воинскими частями россиян. Стрельба в своих кончилась плачевно: была подбита вражеская техника. В частности, это 9 российских танков и 4 БТР. Чтобы уничтожить эту технику, украинским военнослужащим пришлось бы выпустить 13 Javelin. А так экономия на средствах врага.

"ВСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных пристрастий у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамочкам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их потомки — в списках утилизированных оккупантов или пока в живых. Но это только по желанию. Можно не выяснять. Все равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", — говорится в информации Сухопутных войск.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Гуманитарная помощь: сколько уже получила Украина. С других стран начала поступать гуманитарная помощь. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Только за два дня в наше государство прибыло около 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран. Среди них: 375 тонн продовольствия, 147 тонн одежды, 90 тонн средств личной гигиены, 35 тонн медикаментов.


 


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/pid-kiyevom-dva-pidrozdili-okupantiv-ponivechili-odin-odnogo-i-v-rezultati-takih-suyicidalnih-nahiliv-zekonomili-zsu-13-javelin-1997323.html
Теги:
comments

Обсуждения

Петро

5 марта 2022, 13:28

Всіх учасників успішного знищення орків нагородити орденами і зарахувати в штат ЗСУ :)

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