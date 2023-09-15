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Дуда подтвердил предстоящую встречу с Зеленским – что будут обсуждать

Лидеры Украины и Польши встретятся в Нью-Йорке

сегодня, 12:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры в Нью-Йорке на фоне разногласий по поводу экспорта украинского продовольствия. Такая встреча должна состояться через несколько дней. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью PAP заявил польский президент.

Дуда подтвердил предстоящую встречу с Зеленским – что будут обсуждать

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Через несколько дней мы встретимся в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским", – заявил Анджей Дуда.


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Он отметил, что главной темой разговора будет экспорт украинского зерна. Польский лидер подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на польском рынке и создавало конкуренцию польским фермерам. Именно поэтому польский власти продолжат отстаивать интересы своего народа.

"То, что оно, "Ред. – украинское зерно) продается в Польше, это абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок, и мы это делаем, пытаясь помочь Украине", — подчеркнул польский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — больная тема продления запрета на экспорт украинского зерна в соседние с нами страны Евросоюза продолжает набирать обороты. Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер выступил с предложением продлить запрет (срок действия нынешнего ограничения истекает 15 сентября) на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию (транзит разрешен). Правда, пока не ясно – на какой срок. Ранее та же Венгрия, вслед за Польшей, дала понять, что точно продолжит эмбарго украинского зерна и после 15 сентября. Почему сложилась такая ситуация, что наши союзники по борьбе с российской агрессией становятся нашими соперниками в определенных аспектах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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