Друг Путина тоже решил поставлять танки Украине (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Министр обороны Польши Мариуш Блащак на персональном аккаунте в Twitter написал, что Польша выступила инициатором создания коалиции среди стран, поставляющих современную бронетехнику в Украину. Сюда относятся и тяжелые танки. В подтверждение своих слов министр опубликовал фото на фоне стран, присоединившихся к коалиции. Так вот среди многих стран оказался флаг Турции, хотя ранее официальная Анкара публично пыталась показывать, что она занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине.
Танки. Фото: из открытых источников
Министр обороны не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Однако Leopard 2A4 есть на вооружении у многих европейских стран и флаги за спиной прямо намекают, какие из стран уже включились в процесс и вошли в коалицию.
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, комментируя ситуацию, просто так флаги государств на таком уровне никто не ставит.
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