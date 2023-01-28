Друг Путина тоже решил поставлять танки Украине (ФОТО)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на персональном аккаунте в Twitter написал, что Польша выступила инициатором создания коалиции среди стран, поставляющих современную бронетехнику в Украину. Сюда относятся и тяжелые танки. В подтверждение своих слов министр опубликовал фото на фоне стран, присоединившихся к коалиции. Так вот среди многих стран оказался флаг Турции, хотя ранее официальная Анкара публично пыталась показывать, что она занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине.

Танки. Фото: из открытых источников

"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написал Мариуш Блащак.

Министр обороны не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Однако Leopard 2A4 есть на вооружении у многих европейских стран и флаги за спиной прямо намекают, какие из стран уже включились в процесс и вошли в коалицию.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, комментируя ситуацию, просто так флаги государств на таком уровне никто не ставит.

"Ждем новости от коалиции! Еще один "друг путина" сделает подножку именно путину. Турция имеет 316 танков Leopard 2A4, 170 танков Leopard 1A4 и 227 танков Leopard 1A3. Конечно, все нам не передадут. Но даже часть такого арсенала поможет ВСУ значительно приблизить победу", – написал нардеп.

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