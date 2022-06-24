Дождливый фронт сдвинется: какой будет погода в выходные

В предстоящие выходные в большинстве областей погода будет с прояснениями и без дождей. Украинский гидрометцентр дал прогноз на субботу, 25 июня. Согласно информации, на территории западных, северных областей осадков не будет, в других областях кроме Винницкой возможны кратковременные умеренные дожди, кое-где с грозовым фронтом. Направление ветра северо-восточное, 7-12 м/с.



Фото иллюстративное / Pixabay

По прогнозу Наталки Диденко, по выходным потеплеет, будет жарко. В субботу на большинстве территории будет 25-30 градусов выше нуля, ветер будет дуть с востока и северо-востока. Возможны грозы в восточных и центральных областях. На западе – без осадков. На юге ночью пройдут дожди. В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, так что синоптик советует прихватить зонтики.

В столице завтра может пройти дождь и гроза, воздух прогреется до 26 градусов. В воскресенье будет жарко 29 градусов тепла.



В выходные во Львове будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха 15 ночью и 28 днем. В Закарпатье, в Ужгороде, осадков не ожидается, температура воздуха прогреется 16... 32.

В Прикарпатье, в Ивано-Франковске дождей не будет, температура воздуха прогреется 16...29. В Житомире — на небе будет облака с прояснениями, температура воздуха прогреется до +16 ночью и +28 градусов днем.

В Сумах в субботу дождь и температура воздуха прогреется до +16 ночью и до +24 днем, в воскресенье — без дождя, температура воздуха прогреется до +18 ночью и до +28 градусов днем.

В центре — в Черкассах будет облачно с прояснениями, температура воздуха прогреется 17...29. В Кропивницком осадков не будет в течение выходных температура воздуха прогреется до +16 ночью и до +27 днем. На юге — в Одессе облачно с прояснением, температура воздуха прогреется до +18 ночью и до +26 днем. В Николаеве дождь ожидается в воскресенье, температура воздуха прогреется до +17 ночью и +27 градусов днем. В Харькове облачно, температура воздуха прогреется до +17 ночью и + 29 днем, дожди не ожидаются. В Запорожье в субботу прогнозируют дождь, температура воздуха прогреется 17...27, в воскресенье — облачно, температура воздуха прогреется до +20 ночью и +28 градусов днем.

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