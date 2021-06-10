Дождить будет не везде: синоптик рассказала, где 11 июня будет солнечно

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Вечканова Елена
Атмосферные
фронты пристально контролируют любые возможные изменения погоды в Украине. Несмотря на это, по словам отечественного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 11 июня, вместо уже
почти привычного дождя некоторые украинцы будут радоваться солнцу и теплу.
Прогноз погоды на пятницу, 11 июня 2021 года. Фото из открытых источников
Диденко
предупреждает, что над большей частью территории нашей страны по-прежнему будут
лить дожди. В некоторых местах следует ожидать бурь и гроз, а также весьма
сильных порывов ветра. Впрочем, синоптик предполагает, что большинство дождей
будут кратковременными.
Но найдется и те
регионы, в которые заглянет настоящее лето. На подобную роскошь могут
рассчитывать некоторые южане, а также жители Черниговской и Киевской областей. При
этом Наталка Диденко отмечает, что полностью исключать вероятность дождя нельзя
даже на этих территориях.
Температура, к
слову, порадует всех. По прогнозам синоптика, в пятницу воздух в Украине должен
прогреться до +20…+24 градусов.
Киевлянам 11 июня
можно надеяться на встречу с солнцем и практически летнюю погоду. Дожди
возможны, но, по словам Диденко, если и будут, то "заденут боком".
При этом она
отмечает, что лучшим прогнозом погоды для столицы может похвастаться только
суббота. В первый день уик-энда должно быть солнечно и по-летнему тепло. Однако
в воскресенье, вполне вероятно, в Киев снова вернутся дожди, возможно небольшое
похолодание.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз для украинцев делают метеорологи на весь предстоящий июнь.
Также на портале вы можете узнать, каким в плане погоды будет лето-2021. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
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