Дождить будет не везде: синоптик рассказала, где 11 июня будет солнечно

Атмосферные фронты пристально контролируют любые возможные изменения погоды в Украине. Несмотря на это, по словам отечественного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 11 июня, вместо уже почти привычного дождя некоторые украинцы будут радоваться солнцу и теплу.



Прогноз погоды на пятницу, 11 июня 2021 года. Фото из открытых источников

Диденко предупреждает, что над большей частью территории нашей страны по-прежнему будут лить дожди. В некоторых местах следует ожидать бурь и гроз, а также весьма сильных порывов ветра. Впрочем, синоптик предполагает, что большинство дождей будут кратковременными.

Но найдется и те регионы, в которые заглянет настоящее лето. На подобную роскошь могут рассчитывать некоторые южане, а также жители Черниговской и Киевской областей. При этом Наталка Диденко отмечает, что полностью исключать вероятность дождя нельзя даже на этих территориях.

Температура, к слову, порадует всех. По прогнозам синоптика, в пятницу воздух в Украине должен прогреться до +20…+24 градусов.

Киевлянам 11 июня можно надеяться на встречу с солнцем и практически летнюю погоду. Дожди возможны, но, по словам Диденко, если и будут, то "заденут боком".

При этом она отмечает, что лучшим прогнозом погоды для столицы может похвастаться только суббота. В первый день уик-энда должно быть солнечно и по-летнему тепло. Однако в воскресенье, вполне вероятно, в Киев снова вернутся дожди, возможно небольшое похолодание.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз для украинцев делают метеорологи на весь предстоящий июнь.

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