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Дожди на западе, солнечно на востоке: какой будет погода на выходные

Прогноз погоды на субботу, 16 апреля

сегодня, 19:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Погода в нашей стране в эту субботу, 16 апреля, будет солнечной и теплой. В некоторых регионах дневная температура будет плюсовать до +19.

Дожди на западе, солнечно на востоке: какой будет погода на выходные

Синоптик рассказала о погоде в Украине на 16 апреля (фото из открытых источников)

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальных сетях.

Осадки в этот выходной прогнозируются в западных и северных регионах,в некоторых местах в центральных регионах, на территории Харьковской и Одесской областей. Вместе с тем, в восточных и южных регионах синоптик прогнозирует в выходной день сухую погоду.

Наталья Диденко советует жителям столицы завтра выйти на прогулку, в полной мере насладиться теплом и радоваться теплому солнечному дню уже сейчас, ведь завтрашнего дня будет больше облачности, возможны дожди, и столбик термометра будет показывать меньшие плюсы -+ 9+10 градусов. А дальше придет похолодание.

В частности, в западных, северных регионах и Винницкой области начнется похолодание, и дневная температура будет +6+10 градусов.

"Усилится ветер, направление – преимущественно северное, более интенсивным ветер будет на Западе и Востоке Украины", – подытожила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Придет похолодание: какой будет погода в Украине на Пасху. В 2022 году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля, и погода обещает быть в этот день достаточно прохладной, как для середины весны. Об этом сообщает народный синоптик Владимир Деркач. В середине этого месяца, по словам эксперта, украинцам следует готовиться к похолоданию, ночью в некоторых регионах возможны ночные заморозки. В конце апреля прогнозируются дожди, но температура воздуха будет комфортной, иногда возможны перепады в сторону минуса.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/558368864166106
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