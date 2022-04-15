Дожди на западе, солнечно на востоке: какой будет погода на выходные

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Лиля Воробьева
Погода в нашей стране в эту субботу, 16 апреля, будет солнечной и теплой. В некоторых регионах дневная температура будет плюсовать до +19.
Синоптик рассказала о погоде в Украине на 16 апреля (фото из открытых источников)
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальных сетях.
Осадки в этот выходной прогнозируются в западных и северных регионах,в некоторых местах в центральных регионах, на территории Харьковской и Одесской областей. Вместе с тем, в восточных и южных регионах синоптик прогнозирует в выходной день сухую погоду.
Наталья Диденко советует жителям столицы завтра выйти на прогулку, в полной мере насладиться теплом и радоваться теплому солнечному дню уже сейчас, ведь завтрашнего дня будет больше облачности, возможны дожди, и столбик термометра будет показывать меньшие плюсы -+ 9+10 градусов. А дальше придет похолодание.
В частности, в западных, северных регионах и Винницкой области начнется похолодание, и дневная температура будет +6+10 градусов.
"Усилится ветер, направление – преимущественно северное, более интенсивным ветер будет на Западе и Востоке Украины", – подытожила Диденко.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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