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Дожди и мокрый снег: синоптики рассказали, какой в Украине будет погода на выходных

Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 4 и 5 декабря

сегодня, 19:40
Автор:

Денис Подставной
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На этих выходных в некоторых областях Украины пройдут дожди, а также синоптики передают мокрый снег. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентр. 

Дожди и мокрый снег: синоптики рассказали, какой в Украине будет погода на выходных

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Как отмечают синоптики, завтра, 4 декабря, на Юге и Востоке Украины ожидаются дожди на протяжении дня. Температура воздуха при этом составит от +6 до +8 градусов днём, и +3 до +6 ночью. В максимальная температура днем будет максимум до +2 градусов. Ночью, по словам синоптиков, будет до -7. Такая же погода в этот день ожидается в северных, а также западных областях страны. Во Львовской, Ивано-Франковской, Ужгородской и Черновицкой областях ночью ожидается до -11 градусов. 

В воскресенье, 5 декабря, синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в Ужгородской, Львовской и Волынской областях. Днем температура воздуха составит от 1 до 3 градусов выше 0, а ночью — до -4. Похолодание в этот день ожидается восточных областях. Максимальная температура днем — 0.. +2 градуса. Ночью синоптики обещают до -2 — -4 градусов. В южной части страны будет от +6 до +8 градусов. Ночью — до -3. В северных областях, согласно прогнозу, будет до +1 днем и до -4 ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до +3, а ночью опустится до -6. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщало читателей о том, что в Укргидрометцентре дали прогноз на декабрьПо прогнозу, декабрь этого года будет близок к климатической норме. Синоптики прогнозируют, что в декабре в Украину придут морозы, метели с сильными порывами ветра, а также туманы и оттепели.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в первый день зимы в турецком регионе Восточная Анатолия начались сильные снегопады. Стихия засыпала снегом автодороги и привела к тому, что десятки транспортных средств застряли на них. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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