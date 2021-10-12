Дожди и холод быстро пройдут: когда в Украину вернется солнце и тепло

Погода в нашей стране в среду выпадет с дождями, холодом и даже первым снегом. Также прогнозируются сильные порывы октябрьского урагана. Как в середине ноября, когда в дверь стучится зима. Но синоптики обнадеживают, что на завершение недели шторм пройдет, и мы будем радоваться солнцу и теплу. Об этом информируют специалисты Украинского гидрометцентра и их коллега Наталья Диденко.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Наталья Диденко прогнозирует, что 13 октября циклон придет на большинство территорий страны. Поэтому резко похолодает, а еще придут дожди, местами с первым снегом и будут резкие порывы урагана.

По ее словам, циклон следует ожидать с юго-запада. Поэтому обильные дожди пройдут в Черкасской, Полтавской, областном центре Кропивницкий с прилегающими районами, Николаевской, Херсонской областях, на части территории Днепровщины и в Крыму. Также дожди ожидаются на прикарпатских территориях, в Одесской области. А вот в Житомирской, Киевской, Черниговской областях будет пасмурно, но без осадков.

Холодная температура будет в этот день на большинстве наших территорий, днем будет немного теплее+ 8 +12. Самая теплая температура в Запорожье и в восточных регионах +13 +18, но будут преобладать сильные порывы ветра.

В столице будет пасмурно и холодно, такая плотная осенняя облачность. Днем+ 9 +11 ночью холоднее +4 +7.

Специалисты Украинского гидрометцентра 13 октября прогнозируют сильные дожди в северных, южных и центральных регионах. Также дожди в Киеве, Житомире и Виннице. В западных регионах погода будет сухая, осадки пройдут только на Закарпатье. На большинство территорий придет сильный ураган.

Метеорологи прогнозируют, что на праздник Покрова в нашей стране на несколько градусов станет теплее. Ночью столбик термометра будет показывать+ 2+ 6. Днем+ 10+ 13. В южных и восточных регионах на несколько градусов теплее.

Такую погоду будем иметь по прогнозам синоптиков все четыре выходных. Небольшое потепление ожидается после 20 октября. Температура поднимется до + 15 в большинстве регионов страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптикы рассказали, где в Украине ухудшится погода .

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