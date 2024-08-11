Дожди и грозы, но не везде: в Украину идет ненастье

12 августа в Украине прогнозируется разная погода, в частности, местами возможны дожди и грозы. Как сообщает Укргидрометцентр, в некоторых регионах ожидаются локальные осадки, хотя день будет солнечным.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По словам синоптика Наталки Диденко, в этот день в Украине сохранится сухая и солнечная погода, но на северных и северо-восточных территориях могут пройти местные дожди. Температура воздуха поднимется до 32 градусов. Ожидается, что уже 16-17 августа температура воздуха станет постепенно повышаться.

На 12 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадки в виде дождей с грозами возможны в северо-восточных областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели будут варьироваться: "Ночью температура будет 11-16°, днем 21-26°, а в южных регионах — ночью 17-22°, днем 26-31°", — говорится в сообщении.

Согласно данным meteoprog, 12 августа в Украине прогнозируется дождливая погода. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Одесской области, где температура поднимется до 23...32 градусов. Самые низкие температуры прогнозируются в Волынской области, где воздух прогреется до 12...24 градусов.

В Киеве 12 августа прогнозируется переменная облачность. Осадков в столице в этот день не предполагается. Ветер в Киеве будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в Киевской области ночью будет 11-16°, днем 21-26°; в самом Киеве ночью ожидается 14-16°, днем 22-24°", — сообщает Укргидрометцентр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.



