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Дожди и гололедица накроют Украину: синоптики обновили прогноз погоды

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря

сегодня, 00:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В четверг, 16 декабря по территории нашей страны будут идти осадки. В частности, ночью и утром на западных и восточных территориях будут туманы, в западных регионах водителей будет беспокоить гололедица на автострадах. Температурный режим будет колебаться от -1 до +7 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди и гололедица накроют Украину: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В четверг, в дневные часы в западных и северных регионах будут идти дожди. Скорость ветра будет составлять до 5- 10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет от +1 до+ 4 градусов, ночью — от -1 до+ 2 градусов.

В центральных и восточных регионах, как прогнозируют синоптики, дождей ночью не будет. Небольшой дождь возможен в течение дня. Столбик термометра днем будет показывать от +1 до +4 градусов, ночью – от -1 до +2 градусов.

На южных территориях синоптики предупреждают о дождях ночью в Одесской, Николаевской и Херсонской, также на территории Крыма. В день  дождя не будет. Будет тепло, температура будет от +3 до +7 градусов днем. В ночные часы температура будет прохладнее — от 0 до +3 градусов.

Вместе с тем ночью и утром ограниченную видимость на дорогах Запада и Востока будет усложнять туман. На автострадах западного региона будет еще гололедица. Синоптики призывают водителей быть внимательными и предупреждают о 1 уровне опасности (желтый).

Ночью в столице не будет дождей. Днем будет идти дождь. Будет ветрено. Столбик термометра будет показывать в основном плюсовую температуру: днем будет +2+4, ночью от -1 до +1 градуса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине накроет мокрый снег и морозы.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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