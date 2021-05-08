Дожди, грозы и возможные бури: погода в Украине на майские праздники

Синоптики украинского Гидрометцентра прогнозируют дождливую погоду с сильными грозами и стремительными порывами ветра, которая посетит Украину на майские праздники. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Погода на майские праздники в Украине - фото из открытых источников

8 мая дожди накроют преимущественно восточную, южную и центральную Украину. Северные и западные регионы останутся без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от 12 до 21 тепла. Средняя температура в столице достигнет 15 градусов.

9 мая непогода побеспокоит только восточные регионы. Ночью температура воздуха упадет от 3 до 8 градусов, а днем ​​синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. Температура в Киеве останется неизменной.

В последний день майских праздников, 10 мая, осадки ожидаются только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Ночная температура будет достигать до +8 градусов. Днем на территории большинства регионов потеплеет до +25.

Также синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что 8 мая в Украине ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с, а 9 и 10 числа на востоке и юге страны пройдут заморозки на поверхности почвы земли от 0 до 4 градусов. В связи с этим ГСЧС объявила о I уровень опасности.

Напомним, ожидаемая температура воздуха и количество осадков в мае 2021 несколько отличаются от средних показателей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. По данным специалистов, наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону повышения.

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