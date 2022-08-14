Дождь и жара до +36: как изменится погода в Украине.

Следовательно, в сообщении говорится, что 15 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Осадков не будет, только на Востоке Украины. Ветер – восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

15 августа в Украине синоптики сообщают о грозах и кратковременных дождях. Но температура воздуха будет держаться на уровне +36 градусов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на прогноз погоды от Укргидрометцентра в Facebook .

В Западных, Центральных и Северных регионах, в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ночью будет держаться на уровне +15 +20 градусов, а днем воздух прогреется до +25+ 30.

На остальной территории Украины ночью ожидается +18+23 градуса тепла, а днем температура поднимется до+ 31 +36.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в субботу погода в разных частях Украины будет кардинально отличаться — подробности. Завтра (13 августа) Украину ожидали температурные контрасты. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В северных и центральных областях Украины 25-29 градусов. В Полтавской области, в Кропивницком с районами и Сумской области 27 30 градусов. А в южной части Украины синоптик прогнозирует уже 28-33 градуса.

Также "Комментарии" писали о том, что синоптик рассказала, где пройдут дожди . (11 августа) часть Украины залило дождями. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Так, по прогнозу синоптика, в ближайшую ночь дожди и местами грозы пройдут в северных областях, на Волыни, Ровенщине, коснутся Полтавщины, Черкасщины, возможны локально на Харьковщине, Луганщине. Температура воздуха самой высокой остается в восточных областях и в восточных областях южной части плюс Днепропетровщина, жара до 30-34 градусов. На остальной территории Украины днем предполагается 21-27 градусов.