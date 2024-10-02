Достаточно ли делает власть для того, чтобы побороть энергокризис: что думают украинцы

Более 66% наших соотечественников высоко оценивают и считают эффективными действия властей по борьбе с энергетическим кризисом: 12% считают их вполне эффективными, 54% — скорее эффективными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг "Деятельность энергетического комплекса Украины: оценки и практики потребителей".

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

Больше всего украинцев проинформированы о возобновлении разрушенных энергообъектов (50%), привлечении международной помощи в виде финансов и энергетического оборудования (38%), а также усилении защиты инфраструктуры (36%). Меньше людей знают о развитии распределенной генерации и увеличении импорта электроэнергии — всего 19-20% опрошенных.

В то же время 8% респондентов не осведомлены о ни одной из мер. Младшие возрастные группы в целом демонстрируют более высокий уровень осведомленности об инициативах, направленных на улучшение ситуации в энергетике.

93% опрошенных отметили, что всегда вовремя платят счета за потребленную электроэнергию. 6% платит счета вовремя время от времени. 1% отметили, что не платят счета вовремя.

Опрос проводился с 20 по 23 сентября среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и тех мест, где на момент опроса не было украинской мобильной связи. Выборка респондентов представляет население по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Читайте также на портале "Комментарии" — подавляющее большинство, а именно 96% наших соотечественников заявило, что пытается экономно использовать электроэнергию. Из них 74% пытаются делать это всегда, а 22% – время от времени. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".



