Социологи выяснили, сколько украинцев сейчас экономят электроэнергию

Подавляющее большинство, а именно 96% наших соотечественников заявило, что пытается экономно использовать электроэнергию. Из них 74% пытаются делать это всегда, а 22% – время от времени. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Экономия электроэнергии. Фото: из открытых источников

Не замариваются с экономией электроэнергии лишь 4% респондентов.

Большинство (83%) опрошенных выступают за внедрение денежной компенсации за уменьшение потребления электроэнергии как механизма стимулирования экономии электроэнергии. Ненужной такую инициативу считает 15%. Чаще поддерживают внедрение механизма старшие опрошенные.

Заявили, что всегда вовремя платят счета за потребленную электроэнергию, 93% опрошенных отметили. Еще 6% платят счета вовремя время от времени, 1% отметили, что не платят счета вовремя.

Стоит отметить, что опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-23 сентября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" - Укрэнерго решило не вводить ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 2 октября. Графики пока отменены, впрочем, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в Сумской области. Было повреждено оборудование, в результате чего обесточено значительное количество потребителей. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после получения разрешений от военнослужащих. Сейчас часть потребителей уже заживлена, но работы еще продолжаются. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС – с 10:00 до 16:00, говорится в сообщении.



