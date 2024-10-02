logo

BTC/USD

61367.30

ETH/USD

2451.10

LTC/USD

63.76

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Социологи выяснили, сколько украинцев сейчас экономят электроэнергию
commentss НОВОСТИ Все новости

Социологи выяснили, сколько украинцев сейчас экономят электроэнергию

Почти 100% украинцев утверждают, что экономят электроэнергию, но хотят за это компенсацию

сегодня, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подавляющее большинство, а именно 96% наших соотечественников заявило, что пытается экономно использовать электроэнергию. Из них 74% пытаются делать это всегда, а 22% – время от времени. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Социологи выяснили, сколько украинцев сейчас экономят электроэнергию

Экономия электроэнергии. Фото: из открытых источников

Не замариваются с экономией электроэнергии лишь 4% респондентов.

Большинство (83%) опрошенных выступают за внедрение денежной компенсации за уменьшение потребления электроэнергии как механизма стимулирования экономии электроэнергии. Ненужной такую инициативу считает 15%. Чаще поддерживают внедрение механизма старшие опрошенные.

Заявили, что всегда вовремя платят счета за потребленную электроэнергию, 93% опрошенных отметили. Еще 6% платят счета вовремя время от времени, 1% отметили, что не платят счета вовремя.

Стоит отметить, что опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-23 сентября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" - Укрэнерго решило не вводить ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 2 октября. Графики пока отменены, впрочем, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в Сумской области. Было повреждено оборудование, в результате чего обесточено значительное количество потребителей. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после получения разрешений от военнослужащих. Сейчас часть потребителей уже заживлена, но работы еще продолжаются. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 

Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС – с 10:00 до 16:00, говорится в сообщении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости