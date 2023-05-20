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Долго ждать не пришлось: дочь Лаврова уже «засветилась» в Грузии

У отеля, где поселилась Екатерина Винокурова (Лаврова), запланирован протест, на месте уже дежурят полицейские

сегодня, 12:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Дочь главы МИД РФ Екатерина Винокурова (Лаврова), которая официально находится под санкциями, прилетела в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно журналистам грузинского оппозиционного телеканала "Mtavari". В СМИ сообщили о прибытии дочери российского министра в Грузии, ссылаясь на соцсети самой Винокуровой и ее друзей, но те отреагировали весьма оперативно, закрыв свои аккаунты в сети.

Долго ждать не пришлось: дочь Лаврова уже «засветилась» в Грузии

Дочь Лаврова. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, празднование родственника Винокуровой проходит в историческом крае на востоке Грузии – в Кахетии.


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Застолье зять Лаврова организовал в пятизвездночном отеле Kvareli Lake Resort. СМИ узнали о прибытии Лавровой-Винокуровой в гостиницу, позвонив в Kvareli Lake Resort от лица якобы курьера по поводу доставки букета дочери российского министра. Там подтвердили ее приезд.

Однако позже администрация отеля заявила, что посетителей с такой фамилией у них нет, обвинив журналистов в дезинформации. Грузинские власти пока никак не комментировали прибытие родственников Сергея Лаврова.

Тем временем "Радио Свобода" сообщает, что у отеля запланирован протест, на месте уже дежурят полицейские. 

Отметим, несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили считает провокационной инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между Россией и Грузией, правительство дало на это добро. И уже 17 мая авиакомпания "Азимут" начала выполнять такие рейсы. Что происходит и почему? Какими могут быть последствия этих действий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — позади 450 дней открытой войны рф против Украины, наша страна встретила, отбивая очередные атаки вражеских дронов. Участились в последнее время и ракетные массированные обстрелы. Теряя инициативу на земле, в том числе в районе Бахмута, россияне всё чаще прибегают к тактике воздушного – дистанционного – террора. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных выводах на данном этапе войны, а также о перспективах дальнейшего развития событий.




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Источник: https://mtavari.tv/news/123699-sakartveloshi-sergei-lavrovis-sanktsirebuli
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