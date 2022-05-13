Долетались: ВСУ приземлили семь вражеских птичек

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Кравцев Сергей
За предыдущие сутки украинскими войсками было поражено семь воздушных целей противника: 5 БпЛА типа Орлан-10, 1 вертолет Ка-52 и 1 крылатую ракету. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников
В общем, только на Донецком и Луганском направлениях, где обстановка наиболее критична, потому что враг активно наступает, ВСУ остановили 18 атак России. Мастерски украинские воины поработали и по уничтожению наземной военной техники страны-оккупанта. Вражеская армия не досчиталась тринадцати танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей.
В своде отмечается, после того, как около месяца была более-менее спокойная обстановка на Северском направлении, теперь там враг планирует серию провокаций, в частности в Брянской пограничной с Украиной области, куда россия начала стягивать артиллерию, вероятно для обстрелов приграничных районов освобожденной от оккупантов. области. Сейчас Россия продолжает провоцировать ВСУ такими обстрелами, однако их интенсивность растет.
В Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.
На Донецком направлении противник продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.
В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.
На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.
По-прежнему тревожная ситуация в Мариуполе. Враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.
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Обсуждения
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Oleg
сегодня, 07:44
Киевские власти здают Луганскую область. Ни ПВО, ни нормального вооружения, ни подмоги туда не дают, так подачки одни. Банковую только обсатвили со всех сторон ПВО, чтобы их маетки на разваляли, твари. Доводят до максимального разрушения города и просто здают их. Вот такая тактика защиты, неправда ли? А в это время пока идет зарубежная помощь власть набивает себе карманы. И никто ничего не будет освобождать, набьют карманы и свалят, твари.