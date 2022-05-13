Долетались: ВСУ приземлили семь вражеских птичек

За предыдущие сутки украинскими войсками было поражено семь воздушных целей противника: 5 БпЛА типа Орлан-10, 1 вертолет Ка-52 и 1 крылатую ракету. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Вертолет Ка-52. Фото: из открытых источников

В общем, только на Донецком и Луганском направлениях, где обстановка наиболее критична, потому что враг активно наступает, ВСУ остановили 18 атак России. Мастерски украинские воины поработали и по уничтожению наземной военной техники страны-оккупанта. Вражеская армия не досчиталась тринадцати танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей.

В своде отмечается, после того, как около месяца была более-менее спокойная обстановка на Северском направлении, теперь там враг планирует серию провокаций, в частности в Брянской пограничной с Украиной области, куда россия начала стягивать артиллерию, вероятно для обстрелов приграничных районов освобожденной от оккупантов. области. Сейчас Россия продолжает провоцировать ВСУ такими обстрелами, однако их интенсивность растет.

В Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.



На Донецком направлении противник продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

По-прежнему тревожная ситуация в Мариуполе. Враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

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