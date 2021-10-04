Доктор рассказала, кому нельзя терять и дня – нужно вакцинироваться

Распространение коронавируса территорией Украины не будет похожим на этот процесс в прошлом году, потому что теперь показатели заболеваемости и госпитализации в том или ином регионе могут существенно отличаться. Эти показатели будут зависеть от того, сколько людей уже ранее переболели коронавирусом или привились против COVID-19. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.

Вакцинация Фото из открытых источников

Она уточнила, здесь не играет роль мутация коронавируса, потому какие бы штаммы вируса не были, стойкость к противостоянию с ними будет намного выше, нежели это было в 2020 году и в конце 2019 года. Тогда у человечества вообще не было выработано иммунитета. Теперь же ситуация кардинально иная.

Алла Мироненко отметила, важно при массовой вакцинации первым делом охватывать те слои населения, которые ещё не болели коронавирусом. Доктор считает, что тот, кто уже перенёс болезнь, точно не окажется на больничной койке, хоть и может повторно заболеть. Такие люди имеют базовый иммунитет, потому как организм уже имеет опыт борьбы с данным вирусом. Доктор отметила, что Дельта-штамм не является чем-то необычным. Это тот же коронавирус, просто после мутации. Поэтому с ним организм тоже сможет бороться. Тяжесть болезни не будет настолько велика, как это было во время первой волны.

По словам специалиста, каждая следующая волна заболеваемости коронавируса не несет серьезной угрозы для тех, кто переболел или получил вакцину. Сейчас под ударом те, кто не привился и не переболел ранее. Поэтому лучше действовать на опережение и получить вакцину против коронавируса, чтобы не подвергать организм опасности.

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