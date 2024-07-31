Дочери Ирины Фарион угрожают уголовным делом: о чем идет речь

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко получил охрану, а все из-за якобы прозвучавших в его адрес от дочери погибшей угроз, об этом в интервью Украинским новостям сказал адвокат Зинченко Игорь Сулима.

Дочь Фарион

При этом известно, что дочь Фарион София Сечишин во время суда по избранию меры пресечения пожелала Зинченко "сдохнуть в тюрьме" и пообещала, что все для этого сделает.

"За угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело. Если есть видеозапись с угрозами, то я истребую ее", — сказал адвокат.

При этом он сообщил, что из-за этих угроз его подзащитный уже получил охрану.

"Мы обратились – и ему предоставили", — сказал адвокат.

Сулима также сообщил, что его подзащитного содержат в нормальных условиях, но не сказал, где именно.

Кроме того, адвокат не исключил, что его подзащитного даже могут уволить из-под стражи, ведь прямых доказательств против него нет. Сулима говорит, что настоящие убийцы не ведут себя так, как вел себя его подзащитный. По его словам, он не скрылся сразу после совершения преступления, а пробу во Львове еще два дня. Кроме того, Зинченко не ехал домой, например автостопом, а пошел "под камеры" покупать билет в Днепр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Зинченко отказался давать показания, воспользовавшись своим конституционным правом. Кроме того, адвокат не исключил, что юноша может кого покрывать.



