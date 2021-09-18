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Дочь легенды футбола Пеле рассказала о здоровье отца

Дочь трехкратного чемпиона мира Пеле заявила, что его состояние в пределах нормы

сегодня, 12:20
Автор:

Хмільовська Інна

Дочь легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле Кели Насименту поделилась новостями о самочувствии ее отца. По словам женщины, сейчас Пеле находится в отделение интенсивной терапии и реанимации. Об этом она написала в Instagram.

Дочь легенды футбола Пеле рассказала о здоровье отца

Пеле с дочерью. Фото instagram

"Привет, друзья. Я не знаю, что выходит из новостей, но в личных сообщениях много вопросов! В наши дни по всему миру уже много беспокойства, и мы не хотим быть причиной большего. Это фото было сделано только что. На нем жилет, потому что он Сантиста и его беспокоит холод в СП! Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы, так говорят врачи. Ему не нравится, когда я это говорю, поэтому, пожалуйста, не говори ему, но он джентльмен (старик). В нормальном представлении мужчины его возраста после такой операции иногда бывает два шага вперед и один шаг назад. Это нормально. Вчера он устал и немного отступил", — написала она.



В начале сентября Пеле была сделана операция по удалению опухоли в толстой кишке. А 18 сентября стало известно, что Пеле вновь попал в реанимацию. Именитый спортсмен проходит лечение в госпитале города Сан-Паулу.

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыта реальная причина смерти Марадоны. В аргентинских СМИ озвучили реальную причину смерти Марадоны: сердце экс-футболиста остановилось из-за острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. 

По результатом проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Медицинские работники отметили, что сердце Марадоны было вдвое больше нормы.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CT73Nm7BiiK/
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