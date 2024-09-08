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Дочь Ирины Фарион поделилась новыми деталями расследования убийства

Новые улики в деле об убийстве известной языковеда: дочь делится важными подробностями

сегодня, 22:02
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Автор:
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Черновалова Кристина

В расследовании убийства известного украинской языковеда Ирины Фарион появились новые подробности. Дочь убитой, София, в интервью телеканалу "5 канал" рассказала, что она не может озвучивать известные ей детали следствия, но правоохранители проинформировали ее о новых доказательствах и обстоятельствах. 

Дочь Ирины Фарион поделилась новыми деталями расследования убийства

Дочь Ирины Фарион поделилась новыми деталями расследования убийства

Онднако София выразила недоверие к появившейся информации в СМИ о найденных предметах, подчеркивая, что официально полиция не подтверждала эти данные. 

"О том, что нашли красную панаму, перчатки — это информация взята откуда? Кто эту информацию сказал? Полиция? То есть, имеет всегда официальная информация. Слухам и догадкам не нужно так доверять. Конечно, полиция делает все возможное, чтобы довести это дело до конца. Как мне говорили, что это дело чести. Я на самом деле, хочу, чтобы эта честь была соблюдена", — сказала София.

Ранее “Комментарии” писали, что адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".

Читайте также на портале “Комментарии” — Убийство известного украинского языковеда Ирины Фарион остается одним из самых громких и обсуждаемых событий последнего времени. Версии того, что стало причиной этого трагического инцидента, отличаются — от личной неприязни к политическим мотивам. Но больше всего обсуждений вызвало заявление дочери погибшей, Софии Семчишин, впервые публично озвучившей свое видение произошедшего.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MHvwiYTNgBo&t=803s
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