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Черновалова Кристина
В расследовании убийства известного украинской языковеда Ирины Фарион появились новые подробности. Дочь убитой, София, в интервью телеканалу "5 канал" рассказала, что она не может озвучивать известные ей детали следствия, но правоохранители проинформировали ее о новых доказательствах и обстоятельствах.
Дочь Ирины Фарион поделилась новыми деталями расследования убийства
Онднако София выразила недоверие к появившейся информации в СМИ о найденных предметах, подчеркивая, что официально полиция не подтверждала эти данные.
Ранее “Комментарии” писали, что адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".
Читайте также на портале “Комментарии” — Убийство известного украинского языковеда Ирины Фарион остается одним из самых громких и обсуждаемых событий последнего времени. Версии того, что стало причиной этого трагического инцидента, отличаются — от личной неприязни к политическим мотивам. Но больше всего обсуждений вызвало заявление дочери погибшей, Софии Семчишин, впервые публично озвучившей свое видение произошедшего.
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