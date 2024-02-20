"Добрый день" или "Доброго дня": как правильно приветствовать друг друга на украинском языке

"Доброго дня!"- очень популярное в Украине приветствие, которое, наверняка, каждый из нас слышит по несколько раз в день. Вот только иногда задумываемся, может быть, правильнее говорить "Добрый день"? Обе формы этого приветствия очень распространены среди украинцев. Но только одно является традиционным для славянских языков и встречается в произведениях писателей. Чтобы разобраться, как правильно — "Добрый день" или "Доброго дня", и как еще можно поздороваться на украинском – нужно проанализировать разные мнение экспертов.

Приветствие на украинском языке. Фото из открытых источников

Выдающийся украинский филолог Александр Пономарив в свое время говорил, что традиционное украинское приветствие, это "Добрый день", "Добрый вечер" или "Добрыдень", "Добрывечер" в неформальном общении. "Доброго дня", объяснял языковед, придумали мудрецы, и такая форма не присуща украинскому языку.

В то же время языковед, редактор Ольга Васильева считает, что приветствие "Добрый день!" является правильным и традиционным для украинского языка. Именно в именительном падеже встречаем его в фольклоре, литературных произведениях и устном творчестве: "Добрый день вам, люди добрые!", "Добрый вечер тебе, пане господарю!". А форма "Доброго дня", по словам редактора, является искусственной и новосозданной.

В родственных славянских языках похожие приветствия также используют в именительном падеже: dzień dobry (польський), dobrý den (чешский), dobrý deň (словацкий), добры дзень (беларуский), добар дан (сербский).

Как и Александр Пономарив, Ольга Васильева также советует использовать очень красивые и лаконичные сокращенные формы "Добрыдень" и "Добрывечер", которые не имеют аналогов в других языках. А фразы "Гарного дня!", "Доброго дня!" и "Вдалого дня!" стоит использовать не в начале, а в конце разговора. В этом случае это будет пожелание.

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