"Добро пожаловать в ад": популярный бренд одежды попал в скандал из-за надписи на детской рубашке

Китайский бренд одежды JNBY извинился за негативную реакцию по поводу детской футболки с фразами "позволь мне прикоснуться к тебе" и "добро пожаловать в ад". Об этом сообщает Independent.



Рубашка JNBY, фото с открытых источников

"Just Naturally Be Yourself" или JNBY ответили на жалобы клиентов после того, как сообщение матери об этом предмете стало вирусным в Интернете. Она якобы написала в китайском приложении Weibo в социальной сети: "Добро пожаловать в ад. Простите? Кого вы приветствуете?"

Впоследствии покупатели JNBY начали делиться фотографиями других спорных предметов одежды, производимых брендом, зарегистрированным в Гонконге. Сообщается, что один из пользователей Weibo опубликовал фотографию в черном пальто с изображением человека, в который стреляют стрелами, и текстом, который гласил: "Везде полно индейцев. Я возьму этот пистолет и разнесу их на куски".

Компания JNBY принесла извинения китайскому приложению для обмена фотографиями Xiaohongshu в связи с жалобами клиентов на "несоответствующие принты", нанесенные JNBY на линию детской одежды бренда.



Бренд заявил, что его дизайн основан на философии бренда "свобода воображения" и что он стремится создавать "уникальные" стили.



"Но мы также понимаем, что самое важное — это передавать хорошие ценности", — добавили в JNBY, пообещав объединить инновационный и креативный дизайн с хорошими ценностями в будущем.

The Global Times сообщила, что данные предметы были удалены из интернет-магазина JNBY.

