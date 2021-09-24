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"Добро пожаловать в ад": популярный бренд одежды попал в скандал из-за надписи на детской рубашке

Популярный бренд одежды JNBY вызвал ужас у покупательницы своими изображениями жестоких рисунков и надписей на детских вещах

сегодня, 15:50
Автор:

Хмільовська Інна

Китайский бренд одежды JNBY извинился за негативную реакцию по поводу детской футболки с фразами "позволь мне прикоснуться к тебе" и "добро пожаловать в ад". Об этом сообщает Independent.

"Добро пожаловать в ад": популярный бренд одежды попал в скандал из-за надписи на детской рубашке

Рубашка JNBY, фото с открытых источников

"Just Naturally Be Yourself" или JNBY ответили на жалобы клиентов после того, как сообщение матери об этом предмете стало вирусным в Интернете. Она якобы написала в китайском приложении Weibo в социальной сети: "Добро пожаловать в ад. Простите? Кого вы приветствуете?"

Впоследствии покупатели JNBY начали делиться фотографиями других спорных предметов одежды, производимых брендом, зарегистрированным в Гонконге. Сообщается, что один из пользователей Weibo опубликовал фотографию в черном пальто с изображением человека, в который стреляют стрелами, и текстом, который гласил: "Везде полно индейцев. Я возьму этот пистолет и разнесу их на куски".

Компания JNBY принесла извинения китайскому приложению для обмена фотографиями Xiaohongshu в связи с жалобами клиентов на "несоответствующие принты", нанесенные JNBY на линию детской одежды бренда.

Бренд заявил, что его дизайн основан на философии бренда "свобода воображения" и что он стремится создавать "уникальные" стили.

"Но мы также понимаем, что самое важное — это передавать хорошие ценности", — добавили в JNBY, пообещав объединить инновационный и креативный дизайн с хорошими ценностями в будущем. 

The Global Times сообщила, что данные предметы были удалены из интернет-магазина JNBY.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что бабушки в тренде: люксовый бренд запустил в продажу клетчатую хозяйственную сумку за 2000 долларов.


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Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/jnby-welcome-to-hell-apology-b1926131.html?utm_content=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1632471914
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