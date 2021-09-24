"Добро пожаловать в ад": популярный бренд одежды попал в скандал из-за надписи на детской рубашке

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Хмільовська Інна
Китайский бренд одежды JNBY извинился за негативную реакцию по поводу детской футболки с фразами "позволь мне прикоснуться к тебе" и "добро пожаловать в ад". Об этом сообщает Independent.
Рубашка JNBY, фото с открытых источников
"Just Naturally Be Yourself" или JNBY ответили на жалобы клиентов после того, как сообщение матери об этом предмете стало вирусным в Интернете. Она якобы написала в китайском приложении Weibo в социальной сети: "Добро пожаловать в ад. Простите? Кого вы приветствуете?"
Впоследствии покупатели JNBY начали делиться фотографиями других спорных предметов одежды, производимых брендом, зарегистрированным в Гонконге. Сообщается, что один из пользователей Weibo опубликовал фотографию в черном пальто с изображением человека, в который стреляют стрелами, и текстом, который гласил: "Везде полно индейцев. Я возьму этот пистолет и разнесу их на куски".
Компания JNBY принесла извинения китайскому приложению для обмена фотографиями Xiaohongshu в связи с жалобами клиентов на "несоответствующие принты", нанесенные JNBY на линию детской одежды бренда.
Бренд заявил, что его дизайн основан на философии бренда "свобода воображения" и что он стремится создавать "уникальные" стили.
The Global Times сообщила, что данные предметы были удалены из интернет-магазина JNBY.
Недавно портал "Комментарии" информировал, что бабушки в тренде: люксовый бренд запустил в продажу клетчатую хозяйственную сумку за 2000 долларов.
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