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Добкин провел службу в храме УПЦ МП, после чего обратился к бойцам ВСУ

Бывший мэр Харькова теперь прислуживает УПЦ МП

сегодня, 13:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший нардеп, мэр Харькова Михаил Добкин, похоже, окончательно ушел в духовенство, но в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата. Он провел пасхальную службу в храме святой благоверной царицы Тамары, после чего обратился к украинским военным.

Добкин провел службу в храме УПЦ МП, после чего обратился к бойцам ВСУ

Михаил Добкин. Фото: из открытых источников

"Чтобы Господь сохранял и принес победу нашей многострадальной стране, богобережной Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме – православном и не только православном по всей стране", – заявил Добкин на видео, которое обнародовали в соцсетях.


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Стоит отметить, что бывший нардеп ведет службы в храме святой благоверной царицы Тамары в Пятихатках Харьковской области, который также принадлежит УПЦ МП. В марте 2022 года россияне обстреляли населенный пункт, из-за чего храм остался без окон и дверей, а обломки посекли стены и повредили церковную утварь.                                                                                                                                                                                

Михаил Добкин получил сан диакона УПЦ МП бывший мэр Харькова в апреле 2022 года. Хиротонию провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. С тех пор он почти пропал из новостей.

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