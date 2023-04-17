Добкин провел службу в храме УПЦ МП, после чего обратился к бойцам ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бывший нардеп, мэр Харькова Михаил Добкин, похоже, окончательно ушел в духовенство, но в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата. Он провел пасхальную службу в храме святой благоверной царицы Тамары, после чего обратился к украинским военным.
Михаил Добкин. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Стоит отметить, что бывший нардеп ведет службы в храме святой благоверной царицы Тамары в Пятихатках Харьковской области, который также принадлежит УПЦ МП. В марте 2022 года россияне обстреляли населенный пункт, из-за чего храм остался без окон и дверей, а обломки посекли стены и повредили церковную утварь.
Михаил Добкин получил сан диакона УПЦ МП бывший мэр Харькова в апреле 2022 года. Хиротонию провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. С тех пор он почти пропал из новостей.
Читайте также на портале "Комментарии" — в СНБО ответили – увидели ли уже у россиян наличие китайского оружия.
Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: почему вслед за китайскими появились "мирные" инициативы по-бразильски. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости