До сих пор не внесены изменения в налоговый кодекс относительно азартных игр - эксперт

Первая проблема — до сих пор не внесены изменения в налоговый кодекс относительно азартных игр. Об этом заявил руководитель Всеукраинского Совета Гемблинга (Ukrainian Gambling Council, UGC) Антон Кучухидзе изданию "Комментарии-Украина".

Антон Кучухидзе (фото из открытых источников)

"Но определенные подвижки есть. В конце прошлой неделе профильный комитет ВР одобрил законопроект 2713-д на повторное первое чтение. С достаточно правильными опциями. Есть надежда, что до конца этой сессии всё-таки парламент примет данное решение в первом чтении. Это будет хорошим сигналом для многих потенциальных операторов внутри страны, а также для иностранных инвесторов", — считает Кучухидзе.

По его словам, пока же крупнейшие зарубежные компании ожидают финализации истории с налогами для азартных игр.

"В законопроекте прописана отмена тройной лицензии для отдельных видов азартных игр. Такая инициатива будет способствовать приходу иностранных компаний на украинский рынок. Также устанавливается граничный показатель, который будет облагаться налогом на выигрыш — на уровне 8 минимальных зарплат. Это тоже поможет привлечь иностранных игроков в украинскую юрисдикцию. Вторая актуальная проблема — борьба с нелегалами. После мощного удара властей по ним в 2019 году, "черный рынок" в последние месяцы опять начал поднимать голову. Никакой социальной ответственности там нет. Потому одна из топ задач для государственных органов — закрыть всю эту нелегальную историю, которая наносит вред обществу, затягивает детей в азартные игры. Легальные ("белые") операторы ни за что не допустят ребенка в зал. Он просто не пройдет обязательную верификацию. А у "черных" ее нет и в помине. Им нужны только деньги и "охота" за "головами" игроков, включая лудоманов (люди, страдающие болезненной страстью к игре, патологической зависимостью от нее – прим. ред.)", — добавил он.



Напомним, первую лицензию на организацию азартных игр в сети Интернет в Украине выдали в феврале 2021 года. Но рынок пока что только начинает формироваться.

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