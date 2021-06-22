CEO Cosmolot Сергей Потапов рассказал, как лицензированные площадки борются с пиратскими сайтами азартных игр

Первую лицензию на организацию азартных игр в сети Интернет в Украине выдали в феврале 2021 года. Но рынок пока что только начинает формироваться.



CEO Cosmolot Сергей Потапов. Фото: Cosmolot

Этим пользуются пираты. Как только в СМИ публикуется информация о выдаче новой лицензии на организацию азартных игр в интернете, в сети появляются сотни поддельных сайтов с названиями лицензированных брендов.



"Буквально на следующий день после того, как мы получили лицензию, наш мониторинг обнаружил несколько сотен новых пиратских сайтов, которые незаконно использовали наш бренд", – рассказывает CEO Cosmolot Сергей Потапов, первой лицензированной площадки азартных игр в Украине.

По словам Сергея, с каждым днем этих сайтов становилось все больше. CEO Cosmolot рассказывает, что одной из главных задач бренда на сегодня является борьба с пиратскими подделками.



"Прежде всего мы боремся с нелегальными сайтами при помощи инструментов Google. Эта работа направлена на очищение результатов поиска от незаконных продуктов, подрывающих репутацию нашего бренда, – говорит Сергей Потапов, – Первый используемый инструмент – подача специальных DMCA (Digital Millennium Copyright Act) запросов для удаления пиратских сайтов из выдачи Google. Второй инструмент – подача жалоб на незаконное использование торговой марки в платной поисковой выдаче. С помощью этого инструмента мы боремся с рекламой поддельных сайтов в Google".

В Cosmolot рассказывают, что за несколько месяцев подобной работы удалось удалить из поисковой выдачи несколько сотен сайтов нелегальных казино и значительно ограничить незаконную рекламу пиратских сайтов.

Для привлечения пользователей пираты используют не только Google. Весной в Cosmolot обнаружили массовую рекламу пиратских сайтов в мессенджерах. Сергей Потапов уверен, что пиратство в отрасли – временное явление, которое будет терять актуальность после формирования рынка азартных игр.

"Пользователи отдают предпочтение надежности, безопасности, вниманию к деталям. Это все могут предоставить только легальные операторы. Чем качественнее будет сервис легальных сайтов с азартными играми, тем меньше людей будет идти к пиратам”, — уверен Потапов.

Напомним, азартные игры в Украине после многолетнего запрета легализовали летом 2020-го года, а первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в интернете в феврале 2021 года получили владельцы торговой марки Космолот (Сosmolot).

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