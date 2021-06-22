CEO Cosmolot Сергей Потапов рассказал, как лицензированные площадки борются с пиратскими сайтами азартных игр

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Станислав Молчанов
Первую лицензию на организацию азартных игр в сети Интернет в Украине выдали в феврале 2021 года. Но рынок пока что только начинает формироваться.
CEO Cosmolot Сергей Потапов. Фото: Cosmolot
Этим пользуются пираты. Как только в СМИ публикуется информация о выдаче новой лицензии на организацию азартных игр в интернете, в сети появляются сотни поддельных сайтов с названиями лицензированных брендов.
По словам Сергея, с каждым днем этих сайтов становилось все больше. CEO Cosmolot рассказывает, что одной из главных задач бренда на сегодня является борьба с пиратскими подделками.
В Cosmolot рассказывают, что за несколько месяцев подобной работы удалось удалить из поисковой выдачи несколько сотен сайтов нелегальных казино и значительно ограничить незаконную рекламу пиратских сайтов.
Для привлечения пользователей пираты используют не только Google. Весной в Cosmolot обнаружили массовую рекламу пиратских сайтов в мессенджерах. Сергей Потапов уверен, что пиратство в отрасли – временное явление, которое будет терять актуальность после формирования рынка азартных игр.
Напомним, азартные игры в Украине после многолетнего запрета легализовали летом 2020-го года, а первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в интернете в феврале 2021 года получили владельцы торговой марки Космолот (Сosmolot).
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