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В Украине для некоторых категорий иностранцев отменят самоизоляцию

Люди, проезжающие транзитом через территорию Украины в течение 48 часов, могут обойтись без самоизоляции

сегодня, 17:55
Автор:

Антон Рудак

С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, проезжающие мимо территории Украины, освобождаются от самоизоляции, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

В Украине для некоторых категорий иностранцев отменят самоизоляцию

Государственная пограничная служба, фото с открытых источников

Иностранцы без изоляции смогут находиться на территории Украины до 48 часов. Также для них необязательным будет тестирование. Но для людей, которые едут в Украину, правила остаются неизменными. Иностранным гражданам и владельцам вида на жительство, которые целенаправленно иедут в Украину необходимо иметь документ, свидетельствующий о прививках одной или двумя дозами вакцины против коронавируса, разрешенных в Украине. Или же это может быть ковид-сертификат, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. Также справки о вакцинации нужно показывать и детям от 12 лет.

В остальных случаях потребуется обязательная самоизоляция. Невакцинированным иностранцам в Государственной пограничной службе советуют установить приложение для контроля самоизоляции "Вдома".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пограничники ужесточат ограничения для лиц, приезжающих из России и Индии. Все из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" в этих странах. те, кто приехал из России, Индии и находился там больше недели, должны обязательно пройти самоизоляцию, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста после въезда. Иностранцы и граждане, прибывшие из других стран, смогут выйти из самоизоляции после пересечения границы, если тесты будут отрицательными. Норма распространяется и на тех, кто приехал с временно оккупированных территорий. Украинцы, прибывших из Донбасса, Луганщины, Крыма смогут пройти экспресс-тест на коронавирус.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Uryad-vnis-zmini-do-postanovi-pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv/
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