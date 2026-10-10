Дизель в обмен на санкции: зачем Трамп сближается с Путиным и чем это грозит Украине

Администрация Дональда Трампа сделала новый шаг к экономическому взаимодействию с Москвой, разрешив операции с российским дизельным топливом в рамках Генеральной лицензии 135. Но стоит ли за этим реальная попытка стабилизировать энергетический рынок или Белый дом преследует более масштабные политические цели? Какие расчёты стоят за решением Белого дома, чем рискует Украина и есть ли у Киева возможности повлиять на развитие событий – в экспертных оценках.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Трамп хочет использовать Россию как фактор, сдерживающий экспансию китайских интересов

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич рассказал, президент США провёл телефонный разговор с Путиным. Поблагодарил последнего за согласие поставлять дизельное топливо. И ввёл в действие General License (документ, делающий исключение из санкций) в отношении торговли российским дизельным топливом. Интересно, что документ действует до 7 апреля 2027.

"Для того, чтобы разобраться в ситуации, напомню мотивацию Трампа в российско-украинской войне. Первое: получить выгоду с обоих сторон как в ходе войны, так и в результате её заморозки. Второе: обеспечить усиление американских интересов, и присутствия, но без финансовых затрат, в регионе. Третье: развивать отношения с РФ и за счёт этого попытаться использовать Россию как фактор, сдерживающий экспансию китайских интересов – "сыграть Кремлём против Пекина", – отметил эксперт.

По его словам, далее имеем несколько процессов, которые крайне неприятны для Трампа. Война в Иране которая была призвана стать "капканом для КНР" стала капканом для США. Китай не имеет проблем с топливом и нефтью, сохраняя рекордные резервы. Эта война создала политические риски лично для Трампа перед промежуточными выборами. Это и провал кампании, и цена дизельного топлива на заправках в США. Российская экономика всё больше и больше попадает в зависимость от китайской. И условная "точка невозврата", после которой играть в РФ против КНР не получится всё ближе. Это понимают и Путин, и Трамп. Китай активно уже не намекает, а говорит про готовность войти в переговорный процесс по Украине. Но на равных, а не на подхвате у Трампа. Аналогичные сигналы от ЕС. Если такое происходит, то конструкция президента США разваливается.

"Для того, чтобы предотвратить окончательное превращение РФ в сырьевой придаток Китая, по мнению Трампа необходимо начинать реализацию части программ сотрудничества уже сегодня. Напомню, что для США ключевой проблемой является именно противостояние с КНР, а не российско-украинская и даже не иранские войны. Но есть санкции. А, с другой стороны, есть концепция национальной безопасности США, где много говорится об американских интересах, но практически ничего о "ценностях". На этом этапе можно вспомнить инструмент "генеральных лицензий" — временного вывода отдельных товаров/предприятий/активностей из-под санкций. И рождаются несколько параллельных идей", – отметил эксперт.

Он продолжает, здесь же можно вспомнить обмен узниками, где освобождение нескольких политзаключённых можно обменять на ослабление санкций. Далее стоит обратить внимание на цену дизельного топлива. Вернуть Россию на мировой рынок. Именно об этом идёт речь, а не о поставках на территорию США – анонсированные поставки покрывают несколько дней потребления. Поэтому Генеральная Лицензия 135 говорит о торговле в общем и в том числе продажах в США. Это можно показать на внутреннем поле как заботу об американских фермерах.

По мнению эксперта, всё это ведёт к режиму фактического ослабления санкций. И закон Грема-Блюменталя тому не препятствие. Закон вступает в силу, а дальше выпускаются "Генеральные лицензии" по большинству его пунктов. Трамп попытается работать с Россией в таком режиме.

Россия ответит взаимностью. И, кстати, уже сняла запрет на экспорт дизтоплива. Кремль получает дополнительные деньги на войну. И пытается добить украинскую экономику этой зимой. Чтобы выйти на выгодные для себя условия заморозки войны ближе к весне 2027.

"Либо, в качестве альтернативы, "согласиться" в обмен на очередные уступки со стороны США на "энергетическое перемирие". Тогда Трамп может продемонстрировать и "прогресс" в переговорной позиции. А Путин спокойно продолжит пытаться уничтожать инфраструктуру (мосты, предприятия, железная дорога). Украина же не сможет бить по российской нефтянке — нащупанному слабому месту. А сговорчивость Киева будет обеспечиваться вопросами поставки боеприпасов для систем ПВО и, возможно, очередными совпадениями дат политических скандалов с этапами переговоров. Есть ли у Украины шанс изменить ситуацию? Есть, если поддерживать европейский трек дипломатии. Причём позиция ЕС становится критично важной для удержания ситуации под контролем. Но недостаточной для изменения баланса. Тут необходима активизация контактов на условно восточном и южном направлениях. Как минимум, речь идёт о Турции и Китае. Этим странам необходимо сформулировать условное "украинское предложение" на поствойну. И о нём говорить. Ведь, если мы хотим заморозки и участия упомянутых государств, интенсивность дипломатии на данном направлении должна быть, хотя бы, сопоставима с европейской", – отметил Игорь Тышкевич.

Он подчеркивает, на европейском направлении же важна минимизации конфликтов. В первую очередь с соседями, а также активная работа с Польшей. Она как партнёр КНР по "Поясу и Пути" может стать для нас дополнительным лобистом в Пекине. Альтернатива изменению позиции – стать в позу с условным заявлением "нас готовятся предать". И ожидать результата.

Трамп рассчитывает на медийный эффект

Политический эксперт Сергей Таран так прокомментировал ситуацию:

"Великий "завершитель" десятка войн по всему миру решил подлить масла в огонь величайшей войне ХХ века. Но для него это масло – фол последней надежды на выборах в Конгресс, во время которых рейтинг его поддержки среди американцев достиг исторического минимума".

Эксперт обращает внимание, что это не первый трэш этих выборов – на нынешних выборах власти прибегали к технологиям, которые ставят под сомнение достижение американской демократии – там хаотически перерезали округа в пользу республиканцев и активно использовали бюджетные средства для "покупки" избирателей. Правда, что-то не очень помогало... И вот теперь в Белом Доме решили поторговать будущим мира ради очередной "победы" Трампа.

"Мне сложно представить, чтобы физически это решение помогло спасти цены на топливо в США. У России дизеля может просто не хватить, да и логистические сообщения без перемирия будут проблемой. Скорее всего, Трамп рассчитывает на медийный эффект в своем стиле – цены должны сами "упасть" после его заявлений. Но хорошая новость здесь в том, что за каденцию Трампа все его внешнеполитические авантюры завершались с результатами, отличающимися от запланированных с точностью до наоборот. Учитывая цинизм и алогичность этой инициативы у нее есть также все шансы добавиться в список дел, за которые Америке когда-то будет стыдно", – констатировал Сергей Таран.

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