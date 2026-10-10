Дизель в обмен на санкции: зачем Трамп сближается с Путиным и чем это грозит Украине

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Кравцев Сергей
Администрация Дональда Трампа сделала новый шаг к экономическому взаимодействию с Москвой, разрешив операции с российским дизельным топливом в рамках Генеральной лицензии 135. Но стоит ли за этим реальная попытка стабилизировать энергетический рынок или Белый дом преследует более масштабные политические цели? Какие расчёты стоят за решением Белого дома, чем рискует Украина и есть ли у Киева возможности повлиять на развитие событий – в экспертных оценках.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич рассказал, президент США провёл телефонный разговор с Путиным. Поблагодарил последнего за согласие поставлять дизельное топливо. И ввёл в действие General License (документ, делающий исключение из санкций) в отношении торговли российским дизельным топливом. Интересно, что документ действует до 7 апреля 2027.
По его словам, далее имеем несколько процессов, которые крайне неприятны для Трампа. Война в Иране которая была призвана стать "капканом для КНР" стала капканом для США. Китай не имеет проблем с топливом и нефтью, сохраняя рекордные резервы. Эта война создала политические риски лично для Трампа перед промежуточными выборами. Это и провал кампании, и цена дизельного топлива на заправках в США. Российская экономика всё больше и больше попадает в зависимость от китайской. И условная "точка невозврата", после которой играть в РФ против КНР не получится всё ближе. Это понимают и Путин, и Трамп. Китай активно уже не намекает, а говорит про готовность войти в переговорный процесс по Украине. Но на равных, а не на подхвате у Трампа. Аналогичные сигналы от ЕС. Если такое происходит, то конструкция президента США разваливается.
Он продолжает, здесь же можно вспомнить обмен узниками, где освобождение нескольких политзаключённых можно обменять на ослабление санкций. Далее стоит обратить внимание на цену дизельного топлива. Вернуть Россию на мировой рынок. Именно об этом идёт речь, а не о поставках на территорию США – анонсированные поставки покрывают несколько дней потребления. Поэтому Генеральная Лицензия 135 говорит о торговле в общем и в том числе продажах в США. Это можно показать на внутреннем поле как заботу об американских фермерах.
По мнению эксперта, всё это ведёт к режиму фактического ослабления санкций. И закон Грема-Блюменталя тому не препятствие. Закон вступает в силу, а дальше выпускаются "Генеральные лицензии" по большинству его пунктов. Трамп попытается работать с Россией в таком режиме.
Россия ответит взаимностью. И, кстати, уже сняла запрет на экспорт дизтоплива. Кремль получает дополнительные деньги на войну. И пытается добить украинскую экономику этой зимой. Чтобы выйти на выгодные для себя условия заморозки войны ближе к весне 2027.
Он подчеркивает, на европейском направлении же важна минимизации конфликтов. В первую очередь с соседями, а также активная работа с Польшей. Она как партнёр КНР по "Поясу и Пути" может стать для нас дополнительным лобистом в Пекине. Альтернатива изменению позиции – стать в позу с условным заявлением "нас готовятся предать". И ожидать результата.
Политический эксперт Сергей Таран так прокомментировал ситуацию:
Эксперт обращает внимание, что это не первый трэш этих выборов – на нынешних выборах власти прибегали к технологиям, которые ставят под сомнение достижение американской демократии – там хаотически перерезали округа в пользу республиканцев и активно использовали бюджетные средства для "покупки" избирателей. Правда, что-то не очень помогало... И вот теперь в Белом Доме решили поторговать будущим мира ради очередной "победы" Трампа.
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