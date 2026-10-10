Дизель в обмін на санкції: навіщо Трамп зближується з Путіним і чим це загрожує Україні

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Кравцев Сергей
Адміністрація Дональда Трампа зробила новий крок до економічної взаємодії з Москвою, дозволивши операції з російським дизельним паливом у рамках Генеральної ліцензії 135. Але чи варто за цим реальна спроба стабілізувати енергетичний ринок чи Білий дім має більш масштабні політичні цілі? Які розрахунки стоять за рішенням Білого дому, чим ризикує Україна і чи має Київ можливість вплинути на розвиток подій – в експертних оцінках.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич розповів, що президент США провів телефонну розмову з Путіним. Подякував останньому за згоду постачати дизельне паливо. І ввів у дію General License (документ, який робить виняток із санкцій) щодо торгівлі російським дизельним паливом. Цікаво, що документ діє до 7 квітня 2027 року.
За його словами, далі маємо кілька процесів, які є вкрай неприємними для Трампа. Війна в Ірані, яка була покликана стати "капканом для КНР", стала капканом для США. Китай не має проблем із паливом та нафтою, зберігаючи рекордні резерви. Ця війна створила політичні ризики для Трампа перед проміжними виборами. Це і провал кампанії та ціна дизельного палива на заправках у США. Російська економіка дедалі більше потрапляє у залежність від китайської. І умовна "точка неповернення", після якої грати в РФ проти КНР не вийде дедалі ближче. Це розуміють і Путін, і Трамп. Китай активно вже не натякає, а говорить про готовність увійти до переговорного процесу щодо України. Але на рівних, а не на підхваті Трампа. Аналогічні сигнали ЄС. Якщо таке відбувається, то конструкція президента США розвалюється.
Він продовжує, тут же можна згадати обмін в'язнями, де звільнення кількох політв'язнів можна обміняти на послаблення санкцій. Далі, варто звернути увагу на ціну дизельного палива. Повернути Росію світовий ринок. Саме про це йдеться, а не про постачання на територію США – анонсовані постачання покривають кілька днів споживання. Тому Генеральна Ліцензія 135 говорить про торгівлю в загальному і, зокрема, продажах у США. Це можна показати на внутрішньому полі як турботу про американських фермерів.
На думку експерта, все це призводить до режиму фактичного послаблення санкцій. І закон Грема-Блюменталя не перешкода. Закон набирає чинності, а далі випускаються "Генеральні ліцензії" з більшості його пунктів. Трамп спробує працювати з Росією у такому режимі.
Росія відповість взаємністю. І, до речі, вже зняла заборону експорту дизпалива. Кремль одержує додаткові гроші на війну. І намагається добити українську економіку цієї зими. Щоб вийти на вигідні для себе умови заморозки війни ближче до весни 2027 року.
Він наголошує, на європейському напрямку важлива мінімізації конфліктів. Насамперед із сусідами, а також активна робота з Польщею. Вона як партнер КНР з "Поясу та Шляху" може стати для нас додатковим лобістом у Пекіні. Альтернатива зміні позиції – стати у позу з умовною заявою "нас готуються зрадити". І чекати на результат.
Політичний експерт Сергій Таран так прокоментував ситуацію:
Експерт звертає увагу, що це не перший треш цих виборів – на нинішніх виборах влада вдавалася до технологій, які ставлять під великий сумнів досягнення американської демократії – там хаотично перерізали округи на користь республіканців та активно використовували бюджетні кошти для "купівлі" виборців. Правда, щось не дуже допомагало.... І от тепер у Біломі Домі вирішили поторгувати майбутнім світу заради чергової "перемоги" Трампа.
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