Дизель в обмін на санкції: навіщо Трамп зближується з Путіним і чим це загрожує Україні

Адміністрація Дональда Трампа зробила новий крок до економічної взаємодії з Москвою, дозволивши операції з російським дизельним паливом у рамках Генеральної ліцензії 135. Але чи варто за цим реальна спроба стабілізувати енергетичний ринок чи Білий дім має більш масштабні політичні цілі? Які розрахунки стоять за рішенням Білого дому, чим ризикує Україна і чи має Київ можливість вплинути на розвиток подій – в експертних оцінках.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Трамп хоче використовувати Росію як фактор, що стримує експансію китайських інтересів

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич розповів, що президент США провів телефонну розмову з Путіним. Подякував останньому за згоду постачати дизельне паливо. І ввів у дію General License (документ, який робить виняток із санкцій) щодо торгівлі російським дизельним паливом. Цікаво, що документ діє до 7 квітня 2027 року.

"Для того щоб розібратися в ситуації, нагадаю мотивацію Трампа в російсько-українській війні. Перше: отримати вигоду з обох сторін як у ході війни, так і внаслідок її заморожування. Друге: забезпечити посилення американських інтересів та присутності, але без фінансових витрат, у регіоні. Третє: розвивати відносини з РФ і за рахунок цього спробувати використати Росію як фактор, що стримує експансію китайських інтересів – зіграти Кремлем проти Пекіна, – зазначив експерт.

За його словами, далі маємо кілька процесів, які є вкрай неприємними для Трампа. Війна в Ірані, яка була покликана стати "капканом для КНР", стала капканом для США. Китай не має проблем із паливом та нафтою, зберігаючи рекордні резерви. Ця війна створила політичні ризики для Трампа перед проміжними виборами. Це і провал кампанії та ціна дизельного палива на заправках у США. Російська економіка дедалі більше потрапляє у залежність від китайської. І умовна "точка неповернення", після якої грати в РФ проти КНР не вийде дедалі ближче. Це розуміють і Путін, і Трамп. Китай активно вже не натякає, а говорить про готовність увійти до переговорного процесу щодо України. Але на рівних, а не на підхваті Трампа. Аналогічні сигнали ЄС. Якщо таке відбувається, то конструкція президента США розвалюється.

"Для того, щоб запобігти остаточному перетворенню РФ на сировинний придаток Китаю, на думку Трампа необхідно розпочинати реалізацію частини програм співробітництва вже сьогодні. Нагадаю, що для США ключовою проблемою є саме протистояння з КНР, а не російсько-українська та навіть не іранські війни. Але є санкції. А, з іншого боку, є концепція національної безпеки США, де багато йдеться про американські інтереси, але практично нічого про "цінності". На цьому етапі можна згадати інструмент "генеральних ліцензій" – тимчасового виведення окремих товарів/підприємств/активностей з-під санкцій. І народжуються кілька паралельних ідей", – наголосив експерт.

Він продовжує, тут же можна згадати обмін в'язнями, де звільнення кількох політв'язнів можна обміняти на послаблення санкцій. Далі, варто звернути увагу на ціну дизельного палива. Повернути Росію світовий ринок. Саме про це йдеться, а не про постачання на територію США – анонсовані постачання покривають кілька днів споживання. Тому Генеральна Ліцензія 135 говорить про торгівлю в загальному і, зокрема, продажах у США. Це можна показати на внутрішньому полі як турботу про американських фермерів.

На думку експерта, все це призводить до режиму фактичного послаблення санкцій. І закон Грема-Блюменталя не перешкода. Закон набирає чинності, а далі випускаються "Генеральні ліцензії" з більшості його пунктів. Трамп спробує працювати з Росією у такому режимі.

Росія відповість взаємністю. І, до речі, вже зняла заборону експорту дизпалива. Кремль одержує додаткові гроші на війну. І намагається добити українську економіку цієї зими. Щоб вийти на вигідні для себе умови заморозки війни ближче до весни 2027 року.

"Або, як альтернатива, "погодитися" в обмін на чергові поступки з боку США на "енергетичне перемир'я". Тоді Трамп може продемонструвати і "прогрес" у переговорній позиції. А Путін спокійно намагатиметься знищувати інфраструктуру (мости, підприємства, залізниця). Україна ж не зможе бити російською нафтовою — намацаним слабким місцем. А згідливість Києва забезпечуватиметься питаннями постачання боєприпасів для систем ППО та, можливо, черговими збігами дат політичних скандалів із етапами переговорів. Чи має Україна шанс змінити ситуацію? Є, якщо підтримуватиме європейський трек дипломатії. Причому позиція ЄС стає критично важливою для утримання ситуації під контролем. Але недостатньою зміни балансу. Тут необхідна активізація контактів на умовно східному та південному напрямках. Як мінімум, мова йде про Туреччину та Китай. Цим країнам необхідно сформулювати умовну "українську пропозицію" на поствійну. І про нього говорити. Адже, якщо ми хочемо заморозки та участі згаданих держав, інтенсивність дипломатії на цьому напрямі має бути хоча б порівнянна з європейською", – зазначив Ігор Тишкевич.

Він наголошує, на європейському напрямку важлива мінімізації конфліктів. Насамперед із сусідами, а також активна робота з Польщею. Вона як партнер КНР з "Поясу та Шляху" може стати для нас додатковим лобістом у Пекіні. Альтернатива зміні позиції – стати у позу з умовною заявою "нас готуються зрадити". І чекати на результат.

Трамп розраховує на медійний ефект

Політичний експерт Сергій Таран так прокоментував ситуацію:

"Великий "завершатель" десятка воєн по всьому світові вирішив підлити масла у вогонь найбільшій війні сучасності. Але для нього це масло — фол останньої надії на виборах до Конгресу, під час яких рейтинг його підтримки серед американців досяг історичного мінімуму".

Експерт звертає увагу, що це не перший треш цих виборів – на нинішніх виборах влада вдавалася до технологій, які ставлять під великий сумнів досягнення американської демократії – там хаотично перерізали округи на користь республіканців та активно використовували бюджетні кошти для "купівлі" виборців. Правда, щось не дуже допомагало.... І от тепер у Біломі Домі вирішили поторгувати майбутнім світу заради чергової "перемоги" Трампа.

"Мені важко уявити, щоби фізично це рішення допомогло врятувати ціни на пальне у США. В Росії дизеля може просто не вистачити, та і логістичні сполучення без перемир’я будуть проблемою. Швидше за все Трамп розраховує на медійний ефект у своєму стилі – ціни мають самі "впасти" після його заяв. Але хороша новина тут у тому, що за каденцію Трампа всі його зовнішньополітичні авантюри завершувалися з результатами, які відрізнятися від запланованих з точністю до навпаки. Зважаючи на цинізм і алогічність цієї ініціативи у неї є так само всі шанси додатися до списку справ, за які Америці колись буде соромно", – констатував Сергій Таран.

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