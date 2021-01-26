«Дія» обновляется: какие e-услуги будут доступны украинцам уже в апреле

Язык
Coinspot 26.01.2021
BTC/USD
31894.52
ETH/USD
1317.30
LTC/USD
135.30
НБУ 26.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал обновление приложения "Дія", что позволяет пользоваться государственными услугами в режиме онлайн. О расширении списка этих самых услуг, запланированное на апрель 2021, чиновник написал в своем Telegram-канале.
Минцифры работает над улучшением приложения. Фото из открытых источников
По словам Федорова, новые цифровые возможности в приложении будут запущены после демонстрации на специальном "Diia Summit". Как объясняет чиновник, это "революционные услуги", поэтому представители Министерства цифровой трансформации работают над ними в усиленном режиме.
Каких же новых продуктов ждать украинцам в собственном смартфоне?
• Действие ID. Это позволит любому гражданину Украины за несколько минут получить собственный электронной подписи без лишней суеты. Министр убежден, что скоро люди смогут электронно подписывается с помощью своего телефона.
• Изменение места регистрации онлайн. Эту услугу внедрят для исполнения постановления относительно экспериментального проекта по переносу указанной процедуры в электронный вид.
• Получение строительных онлайн-услуг. По словам Федорова, украинцы смогут через Сеть начинать выполнение стройработ, а также вводить в эксплуатацию объекты класса СС2 и СС3.
• Автоматическая регистрация бизнеса — автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Этим пунктом планируют "обновить" законодательство: убрать из процесса создания ФЛП собственно государственного регистратора.
• Заказ электронного больничного. Здесь понятно — никаких больше бумажных справок из медучреждения.
• Налоговые онлайн-услуги. В "Дії" планируют перевести кабинет плательщика налогов — после проведения оптимизации, конечно.
Кроме этого, Михаил Федоров отметил, что анонсированные им изменения — лишь часть от всех запланированных. Очевидно, полный список новых е-услуг в "Действия" станет известным во время "Diia Summit".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Кабмин анонсировал расширение возможностей е-паспорта через приложение "Дія".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости