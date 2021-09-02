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"Дия" для призывников: какими услугами можно воспользоваться

Новая услуга тестово работает в семи городах

сегодня, 21:30
Автор:

Козлова Альбіна

"Дия" для призывников: какими услугами можно воспользоваться

Какими услугами для призывников можно воспользоваться в "Дия" , фото из открытых источников

Военнообязанные, призывники, резервисты смогут изменить место регистрации онлайн. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как сообщили в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны, услуга будет доступна для лиц, внесенных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и которые имеют оформленные документы.

Сейчас услугой "Е-регистрация" могут воспользоваться те, кто имеет ID-карты. Услуга тестово работает в Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, Киеве.

Такая услуга в будущем будет способствовать экономии времени граждан. Ведь процедура изменения места регистрации довольно длительная и занимает до двух недель времени. Для снятия с воинского учета надо идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, стоять в очередях. Теперь граждане смогут сменить место регистрации за пару кликов, поэтому внедрение такой услуги имеет хорошие перспективы.

Для получения услуги "Е-регистрация" следует зайти на портал "Дия". Там заполнить электронное заявление и внести личные данные, личный номер регистрации. В случае успешной операции сведения о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные ЦНАП.

Как сообщал портал "Комментарии", даже без смартфонов портал "Дия" будет доступен для украинцев. Все, кто имеет необходимость в получении электронных услуг через этот сервис, смогут их получить. Для этого обустроят места с компьютерами в каждом Центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Граждан будут консультировать операторы ЦНАП.


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/09/02/e-reestracziya-novij-czifrovij-onlajn-servis-dlya-prizovnikiv-vijskovozobovyazanih-i-rezervistiv/
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