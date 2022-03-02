Дипломатическая ситуация и санкции против России: кто еще выступил против агрессора

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Козлова Альбіна
По состоянию на 2 марта две страны закрывают порты для России (Канада и Великобритания), еще две страны присоединились к закрытию неба для России (Черногория, США). Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.
Фото иллюстративное / PixabayКомпания Nord Stream 2 AG, оператор Северного Потока 2, объявила себя банкротом из-за действия санкций. Черногория присоединилась к санкциям ЕС в полном объеме. Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний. Apple приостановила свою работу в России. В компании заявили, что приостановили все продажи продуктов в России и экспорт в страну-агрессор. Apple Pay и другие услуги ограничены для россиян.
Гуманитарную помощь оказывают Канада (100 миллионов долларов), Франция (100 миллионов евро), Финляндия (8,2 миллиона евро) для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста в Украине; Латвия (1,2 миллиона евро).7-8 марта Международный суд ООН будет проводить слушания по иску Украины против РФ о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Европейский суд по правам человека принял решение и приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Прокурор Гааги рассказал, когда приступит к расследованию против преступлений РФ.
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