Дипломатическая ситуация и санкции против России: кто еще выступил против агрессора

По состоянию на 2 марта две страны закрывают порты для России (Канада и Великобритания), еще две страны присоединились к закрытию неба для России (Черногория, США). Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.



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Компания Nord Stream 2 AG, оператор Северного Потока 2, объявила себя банкротом из-за действия санкций. Черногория присоединилась к санкциям ЕС в полном объеме. Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями Яндекс, Ozon и многих других российских компаний. Apple приостановила свою работу в России. В компании заявили, что приостановили все продажи продуктов в России и экспорт в страну-агрессор. Apple Pay и другие услуги ограничены для россиян.

RT News и Sputnik News нельзя скачать из App Store за пределами России. Отключено отображение дорожного движения в реальном времени на Apple Maps в Украине как мера пресечения для граждан Украины.

Великобритания объявила о том, что введет санкции против Беларуси. Депутаты Европарламента единогласно поддержали резолюцию, осуждающую военные действия РФ и призывающую к жестким санкциям против России.

Ирландские лизинговые компании AerCap, SMBC Aviation Capital, Avalon расторгают сделки с российскими авиакомпаниями. Компании Paramount, Disney, Sony Pictures и Warner Bros не будут показывать свои фильмы в РФ. Каннский фестиваль не будет принимать делегацию России. Компания Nike больше не продает продукцию России. Компания BMW останавливает производство автомобилей в Калининграде и не будет поставлять автомобиль России.



С должности вице-президента Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы был убран представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Мюнхенская опера расторгла контракт с поддерживавшим Путина Валерием Гергиевым.

Гуманитарную помощь оказывают Канада (100 миллионов долларов), Франция (100 миллионов евро), Финляндия (8,2 миллиона евро) для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста в Украине; Латвия (1,2 миллиона евро).

7-8 марта Международный суд ООН будет проводить слушания по иску Украины против РФ о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Европейский суд по правам человека принял решение и приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Прокурор Гааги рассказал, когда приступит к расследованию против преступлений РФ.

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