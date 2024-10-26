Действительно ли в Украине уже заработал завод по производству танков: детали

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, и первый из них уже работает. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал директор концерна Армин Паппергер.

Концерн Rheinmetall

"Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине", — рассказал директор.

Он добавил, что компания владеет 51% акций этого предприятия.

Паппергер отметил, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.

Армин Паппергер дал понять, что несмотря на все угрозы России, западные инвесторы верят в Украину и поэтому не боятся инвестировать в страну. Именно поэтому слова воплощаются в конкретные дела продвигаются. Подтверждением этого есть то, что первый завод уже готов. Второй на подходе.

"И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", — отметил директор концерна.

Он также подробно объяснил, какими будут мощности этих заводов.

"Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Возможности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых у вас нет на данный момент... Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков там", — поделился Паппергер.

Стоит напомнить, впервые в марте стало известно, что Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили.



