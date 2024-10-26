Действительно ли в Украине уже заработал завод по производству танков: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, и первый из них уже работает. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ТСН" рассказал директор концерна Армин Паппергер.
Концерн Rheinmetall
Он добавил, что компания владеет 51% акций этого предприятия.
Паппергер отметил, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.
Армин Паппергер дал понять, что несмотря на все угрозы России, западные инвесторы верят в Украину и поэтому не боятся инвестировать в страну. Именно поэтому слова воплощаются в конкретные дела продвигаются. Подтверждением этого есть то, что первый завод уже готов. Второй на подходе.
Он также подробно объяснил, какими будут мощности этих заводов.
Стоит напомнить, впервые в марте стало известно, что Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили.
Новости