Действительно ли россиян из Курской области начали эвакуировать в Украину: ответ нардепа

Эвакуации граждан РФ из Курской области в Украину не происходит, жители населенных пунктов, где нет активных боевых действий, продолжают оставаться на местах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал нардеп от "Голоса" Роман Костенко, который 12 августа записал видео с российской границы, куда, как он сообщил, отправился "в командировку".

Эвакуация жителей Курской области. Фото из открытых источников

Роман Костенко, посетив находящиеся под контролем Сил обороны населенные пункты Курской области, отметил, что жители региона, где нет активных боевых действий, продолжают оставаться на местах, хотя некоторые могли самостоятельно уехать.

В районах, оказавшихся в тылу украинских войск, боевые действия не ведутся, и люди там продолжают жить.

Кроме этого, народный избранник отметил, что у россиян есть возможность выехать на территорию, которую контролирует РФ, поскольку там не сплошная линия фронта. В то же время организованная эвакуация, по его словам, не проводится.

"Если бы, наверное, уже происходила какая-нибудь эвакуация, я бы об этом знал. Но сейчас никакой эвакуации не происходит", – высказался нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что, возможно, жители Курской области могут быть эвакуированы в Сумскую область. Однако такая позиция подверглась сокрушительной критике.

В частности, "откровенной дуростью" назвал предложение принимать в Украине переселенцев из Курщины нардеп Владимир Арьев. Он отметил, что россиян, до последнего тихо сидевших под диктатурой и молча наблюдавших за агрессией, здесь видеть не хотят.

С другой стороны, говорит нардеп, по международному законодательству Украина несет ответственность за контролируемую территорию России, и чтобы мы сами не выглядели в глазах цивилизованных партнеров не рыцарем, а драконом, нам нужно строго соблюдать международные конвенции, защищающие гражданское население.



