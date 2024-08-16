Откровенная дурость: почему инициативу Верещук по эвакуации россиян в Сумскую область беспощадно критикуют

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Ткачик Олеся
Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что, возможно, жители Курской области могут быть эвакуированы в Сумскую область. Однако такая позиция подверглась сокрушительной критике.
Ирина Верещук
В частности, "откровенной дуростью" назвал предложение принимать в Украине переселенцев из Курщины нардеп Владимир Арьев . Он отметил, что россиян, до последнего тихо сидевших под диктатурой и молча наблюдавших за агрессией, здесь видеть не хотят.
С другой стороны, говорит нардеп, по международному законодательству Украина несет ответственность за контролируемую территорию России, и чтобы мы сами не выглядели в глазах цивилизованных партнеров не рыцарем, а драконом, нам нужно строго соблюдать международные конвенции, защищающие гражданское население.
Поддерживает такое мнение депутат районного совета Сумщины Вячеслав Рябченко. Он отметил, что к инициативе Верещук и Сумские области относятся негативно.
Кроме того, по его словам, есть опасность, что гуманитарным коридором из России зайдут диверсанты или люди, которые будут сдавать позиции украинских военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верещук сообщила о том, что из Курской области будет организован гуманитарный коридор. Россиян вроде бы готовы поселить в Сумской области. Впрочем, после шквала критики Верещук добавила, что не может быть речи о том, что россиян будут интегрировать в жизнь общества, и добавила, что из Курщины еще никто не воспользовался гуманитарным коридором в сторону Украины.
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