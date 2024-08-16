Откровенная дурость: почему инициативу Верещук по эвакуации россиян в Сумскую область беспощадно критикуют

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что, возможно, жители Курской области могут быть эвакуированы в Сумскую область. Однако такая позиция подверглась сокрушительной критике.

Ирина Верещук

В частности, "откровенной дуростью" назвал предложение принимать в Украине переселенцев из Курщины нардеп Владимир Арьев . Он отметил, что россиян, до последнего тихо сидевших под диктатурой и молча наблюдавших за агрессией, здесь видеть не хотят.

С другой стороны, говорит нардеп, по международному законодательству Украина несет ответственность за контролируемую территорию России, и чтобы мы сами не выглядели в глазах цивилизованных партнеров не рыцарем, а драконом, нам нужно строго соблюдать международные конвенции, защищающие гражданское население.

"Я вижу выход в создании временных лагерей беженцев на границе со стороны территории РФ с обеспечением надлежащих условий пребывания и проведения переговоров по перевозке гражданских россиян в Беларусь, если они этого желают и если власти Беларуси захотят принять у себя граждан "союзного" государства. А тянуть их в Украину нет никакой нужды. Вообще", – заявил нардеп.

Поддерживает такое мнение депутат районного совета Сумщины Вячеслав Рябченко. Он отметил, что к инициативе Верещук и Сумские области относятся негативно.

"Все мы знаем, сколько, к сожалению, в Сумской области есть ждунов, ожидающих русского мира", — отметил депутат.

Кроме того, по его словам, есть опасность, что гуманитарным коридором из России зайдут диверсанты или люди, которые будут сдавать позиции украинских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верещук сообщила о том, что из Курской области будет организован гуманитарный коридор. Россиян вроде бы готовы поселить в Сумской области. Впрочем, после шквала критики Верещук добавила, что не может быть речи о том, что россиян будут интегрировать в жизнь общества, и добавила, что из Курщины еще никто не воспользовался гуманитарным коридором в сторону Украины.



