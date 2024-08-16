logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Откровенная дурость: почему инициативу Верещук по эвакуации россиян в Сумскую область беспощадно критикуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Откровенная дурость: почему инициативу Верещук по эвакуации россиян в Сумскую область беспощадно критикуют

В Сумской области не поддерживают идею эвакуации к ним жителей Курщины, поскольку боятся захода из гуманитарного коридора диверсионных групп

сегодня, 11:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что, возможно, жители Курской области могут быть эвакуированы в Сумскую область. Однако такая позиция подверглась сокрушительной критике.

Откровенная дурость: почему инициативу Верещук по эвакуации россиян в Сумскую область беспощадно критикуют

Ирина Верещук

В частности, "откровенной дуростью" назвал предложение принимать в Украине переселенцев из Курщины нардеп Владимир Арьев . Он отметил, что россиян, до последнего тихо сидевших под диктатурой и молча наблюдавших за агрессией, здесь видеть не хотят.

С другой стороны, говорит нардеп, по международному законодательству Украина несет ответственность за контролируемую территорию России, и чтобы мы сами не выглядели в глазах цивилизованных партнеров не рыцарем, а драконом, нам нужно строго соблюдать международные конвенции, защищающие гражданское население.

"Я вижу выход в создании временных лагерей беженцев на границе со стороны территории РФ с обеспечением надлежащих условий пребывания и проведения переговоров по перевозке гражданских россиян в Беларусь, если они этого желают и если власти Беларуси захотят принять у себя граждан "союзного" государства. А тянуть их в Украину нет никакой нужды. Вообще", – заявил нардеп.

Поддерживает такое мнение депутат районного совета Сумщины Вячеслав Рябченко. Он отметил, что к инициативе Верещук и Сумские области относятся негативно.

"Все мы знаем, сколько, к сожалению, в Сумской области есть ждунов, ожидающих русского мира", — отметил депутат.

Кроме того, по его словам, есть опасность, что гуманитарным коридором из России зайдут диверсанты или люди, которые будут сдавать позиции украинских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верещук сообщила о том, что из Курской области будет организован гуманитарный коридор. Россиян вроде бы готовы поселить в Сумской области. Впрочем, после шквала критики Верещук добавила, что не может быть речи о том, что россиян будут интегрировать в жизнь общества, и добавила, что из Курщины еще никто не воспользовался гуманитарным коридором в сторону Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02wBiAvMqZdCvMmYdk6h67rBXq8iTuhveJZXc5Jt11LeHJySGT3fgdT2oMtGLEtUf7l
Теги:

Новости

Все новости