Действительно ли Путин на прямой связи с Трампом: как Украина может сломать план Москвы

Несмотря на то, что Дональду Трампу еще предстоит побороться за право участвовать в президентских выборах в США в ноябре 2024-го, на сегодняшний день он опережает своего ближайшего оппонента действующего главу Белого дома Джо Байдена, исходя из тех соцопросов, результаты которых публикуют СМИ. Почему же Трампа называют президентом США, который станет очень удобным для Путина? Может ли Трамп за год, который остался до выборов изменить свое мнение о войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

У Путина уже некоторое время есть номер Трампа

Бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл в интервью "The Guardian" заявила, что российский диктатор Владимир Путин мог спокойно набрать Дональда Трампа напрямую и поговорить с ним на нужную ему тему. Хозяин Кремля до сих пор знает, как манипулировать Трампом, до сих пор считает его своим активом.

Эксперт назвала Трампа "козырем" Путина, согласившись с тем, что российский президент ждет, чтобы Трамп вновь стал президентом США.

"Ожидание того, что Трамп вернется, является для Путина благом… он может этим поиграть. Он может использовать это как своеобразное предупреждение… напугать украинцев, европейцев, остальной мир. Путин достаточно уверен, учитывая его опыт общения с Трампом в прошлом, что Трамп быстро попытается решить… войну в Украине в его пользу”, – рассказала Хилл.

По ее мнению, Путин все больше ощущает шанс закончить войну против Украины в свою пользу.

Многое будет зависеть от ситуации на фронте

Военный эксперт Михаил Самусь в интервью NV выразил мнение, если в следующем году украинские защитники смогут провести успешные операции на юге и перережут "наземный коридор" в Крым, это не только приведет к изменению стратегической картины войны, но и повлияет на поведение Дональда Трампа, если тот вновь окажется Белом доме.

Эксперт считает, что в этих условиях даже приход к власти на президентских выборах в следующем году в США Трампа не будет иметь какого-то такого катастрофического значения, потому что он поддержит Украину, как бы это парадоксально ни звучало.

"Ему лузеры не нужны, а Путин в этом случае будет лузером. Если он допустит начало деоккупации Крыма, Трампу не будет смысла вообще говорить с Путиным", — уверен эксперт.

А вот второй вариант развития событий, когда украинским силам не удается деоккупация юга, зато Россия сделает определенные движения на востоке Украины, приведет к тому, что Путин сможет предложить Трампу (если того выберут) план по стабилизации и прекращению "конфликта российско-украинского" с миротворческой ролью американского президента. Такая перспектива Трампу может быть интересной, считает Самусь.

В таком случае, по его мнению, американский президент согласится на предложение Путина: заморозить конфликт, прекратить помощь Украине и принудить Украину подписать что-то вроде Минска-3, в котором будут расписаны требования России: Украина вне НАТО и так далее.

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