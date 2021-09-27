Девочка в 2 года научилась читать и писать на четырех языках

Исайе Гьямфи скоро выполнится всего два года, но она уже может читать, писать, считать на английском, испанском и французском языках и решать математические задачи на умножение и вычитание. Историю гениальной девочки опубликовало Daily Mirror.



Двухлетняя девочка, фото с открытых источников

И теперь гениальный малыш снова произвел впечатление, научившись считать до 40 на японском менее чем за 24 часа. Гордая мама 30-летняя Джазель, из Юго-Западного Лондона, рассказывает Mirror, что Исайя необычайно легко может воспринимать новую информацию с пяти месяцев.

"Однажды Исайя смотрела фоновое видео на моем телефоне на YouTube, она прокрутила видео внизу и щелкнула видео по японскому счёту. Она послушала это однажды. Позже попросила посмотреть его еще раз, а затем, она стала повторять числа подряд", — рассказывает мама.

Тогда мама узнала, что девочка увлекается языками, поэтому показала ей видео на испанском. Ее глаза загорелись, поэтому она решил купить ей карточки на испанском; она очень любила их и изучала каждый день.





Девочке нравится, что у японцев есть образец. Как только выучить числа от 1 до 10, выучить остальные будет очень легко. Японские числа следуют логической схеме, за некоторыми исключениями.



"Итак, это непрерывное повторение одного и того же слова для разных чисел. Например, цифра 1 — это "ичи", а цифра 10 — это "дзюу"… .. следовательно, цифра 11 будет дзю-ичи", — говорит мама девочки.

Когда Исайе было всего четыре месяца, Джазель превратила свою гостиную в среду для обучения счету и грамоте, чтобы Исайя могла получить визуальную пользу.

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