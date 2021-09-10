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Главная Новости Общество события В Киеве откроют вашингтонский университет: сколько будет стоить там обучение
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В Киеве откроют вашингтонский университет: сколько будет стоить там обучение

Обучение будет проходить на двух языках: государственном и английском

сегодня, 21:55
Автор:

Козлова Альбіна

В столице Украины скоро откроется филиал вашингтонского учебного заведения American University. Об этом сообщает Forbes.

В Киеве откроют вашингтонский университет: сколько будет стоить там обучение

Речной вокзал Киева, фото из открытых источников

Заведение уже подписало договор аренды здания речного вокзала Киева сроком на 10 лет. Там планируется построить университет на две тысячи студентов.

American University будет готовить бакалавров, магистров и докторов наук. Обучение будет проходить на двух языках: государственном и английском. Как сообщается, первых студентов наберут в 2022 году.

По предварительным расчетам украинцев, оплата за обучение должна быть не менее 15 000 долларов США в год. Известно, что American University будет готовить специалистов в партнерстве с государственным Arizona State University, который имеет филиалы по всему миру.

Как сообщает Американcко-украинский деловой совет, стоимость организации обучения и запуск American University стоит 26 миллионов долларов США.

Инвестировали в проект украинцы и американцы. Среди них Рик Шангроу, генеральный директор Cintana Education, Курт Волкер, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины. Украинские инвесторы: совладелец АТБ-Маркет Геннадий Буткевич.

Сейчас в Министерстве образования и науки готовят концепцию научно-технологического парка при Президентском университете. В планах открыть учебно-лабораторный корпус и апарат-отель для студентов и преподавателей Президентского университета до 2023 года. В 2022 году будут выбирать претендентов на должности в администрации Президентского университета.

А в течение осени 2021 должны определить каким же специальностям будут обучать в этом заведении. Объекты корпусов продолжать строить и в 2024-2025 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине откроют Президентский университет. На этот проект уже выделили 70 миллионов гривен.



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Источник: https://forbes.ua/ru/news/amerikanskiy-universitet-na-26-mln-vchitime-studentiv-v-budivli-richkovogo-vokzalu-shcho-tse-za-vish-i-navishcho-vin-ukraini-10092021-2408
Теги:
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Обсуждения

віолет

сегодня, 21:18

нарешті! справжні університети, а не українська імітація

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