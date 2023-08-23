Деревянный дом пережил масштабные пожары на Гавайях. Названа главная причина

Уцелевший дом на Гавайях после пожара. Фото: Патрик Т. Фэллон/Getty Images

Деревянному дому, которому почти 100 лет удалось пережить пожар на острове Мауи на Гавайях. Владельцы дома не могут объяснить, как это произошло, однако эксперты указывают, что фото все объясняет. Этот случай может стать важным для домовладельцев.

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Масштабные лесные пожары в начале августа практически опустошили весь исторический регион Лахайна на Гавайях, превратив почти все здания в пепел. Но один деревянный дом, находившийся в центре этого кошмара, оказался невредимым.

Эксперты указывают, что это здание может стать важным уроком пожарной безопасности. Владельцы дома были удивлены, что их дом остался целым, ведь они не приложили никаких усилий, чтобы уберечь его. Один из владельцев Трип Миликин рассказал, что попавшая в СМИ фотография похожа на фотошоп, ведь трудно поверить, что белый дом с красной крышей в центре сгоревшей территории, покрытой обломками.

Владельцы дома Трип Миликин и его жена Дора рассказали, что дом приобрели в 2021 году, а построен он был еще в 1925 году. Дом и территория была заброшена, но владельцы решили восстановить его. Они обложили территорию вокруг деревянного дома камнями, а крышу заменили на металлическую. Таким образом, они случайно сделали дом более устойчивым к пожарам.

Консультант по смягчению лесных пожаров Пэт Дурланд рассказывает, что "это не чудо или удача" и каждый мог сделать то же самое. Дурланд объясняет, что необходимо создать территорию не менее 1,5 метра вокруг дома, полностью не содержащей сухой травы или мусора. Нужно держать крышу и водостоки в чистоте, а также убрать из веранд и патио воспламеняющиеся материалы. Кроме того, эксперт рекомендует установить в вентиляционных отверстиях негорючие сетки, которые смогут спасти от летающих в воздухе во время пожара частиц угля.

"Люди обычно думают, что это большая стена пламени, которая сжигает дома, но часто первопричиной являются угольки", — говорит советница по лесному хозяйству Сюзи Кочер.

Кочер указывает еще несколько причин, почему дом не сгорел во время пожара. Отчасти это связано с выгодным расположением, ведь океан защищает часть двора. Кроме того, между домами много места, а отсутствие сухих листьев, мульчи и веток слишком близко к дому означает, что огню не чем питатся, чтобы разгореться.

"Если кусты и кустарники, особенно легковоспламеняющиеся, находятся рядом с вашим домом, и угольки подожгли их, тепло может разбить окно и проникнуть оттуда в дом", — сказала Сюзи Кочер.

Владельцы дома Трип и Дора Милликины рассказали, что планируют сделать из дома приют для своих соседей, которые потеряли дома в пожаре.

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