Депутатский TikTok: кого из нардепов можно встретить на просторах популярной соцсети

TikTok — одна из самых популярных социальных сетей и видеохостингов в мире. С каждым днем количество "тиктокеров" увеличивается, а общее количество пользователей уже достигло более одного миллиарда.

ФОТО: Из открытых источников

Депутаты Верховной рады также не стоят в стороне от современных тенденций и делятся видеороликами в популярной сети.

Следуют ли последним трендам народные избранники, и какие видеоролики снимают для своих подписчиков?

— депутат Рады от "Европейской солидарности", имеет более 19 тысяч фолловеров. На своей странице он рассказывает интересные факты из жизни депутатов, делится советами, а также отвечает на вопросы подписчиков. В одном из своих видео , при участии экс-президента Петра Порошенко, депутаты рассказывают, как стать президентом. Они говорят, что в Конституции "есть всякие неинтересные вещи", которые касаются возраста, гражданства, высшего образования кандидатов на пост главы государства. В ролике Порошенко говорит, что нужно очень любить Украину, чтобы занять эту должность.

Илья Кива — народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", также не стоит в стороне от современных трендов, однако, он не настолько популярен в TikTok, как Гончаренко, — у Кивы всего 5 204 фоловера. Однако, это не мешает ему делиться увлекательными моментами из жизни, а также демонстрировать спортивные тренировки.

Олег Ляшко — экс-депутат Верховной рады, лидер "Радикальной партии". В TikTok у него более 70 тысяч фолловеров, которым Ляшко показывает походы за грибами, спортивные тренировки, а также демонстрирует вокальные и танцевальные способности. Экс-депутат не упускает возможности лишний раз "подколоть" своих конкурентов, депутатов "Слуги народа", кинув в их адрес несколько шуток.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в сети отреагировали на новость о модернизации самолета Зеленского.





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