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Чтоб заполнить время полета в Ростов: в сети отреагировали на новость о модернизации самолета Зеленского

Государственный президентский самолет планировали оборудовать спутниковой связью и Интернетом

сегодня, 16:26
Автор:

Елизавета Черных
Как сообщали "Комментарии" ранее, Президент Украины Владимир Зеленский будет летать в государственном самолете с улучшенными условиями. Самолет планируют оборудовать спутниковой связью и Интернетом на 32,4 миллиона гривен. Компанию, которая займется переоборудованием связи, выбирали по тендеру. Ею оказалась фирма "Etihad Airways Engineering LLC", которая принадлежит правительству Абу-Даби.
Однако, эта новость вызвала бурное обсуждение в сети, в частности в Facebook. Многие высказали свое недовольство тому, что президентский самолет будет модернизирован. 
Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев на своей официальной странице написал, что эти деньги должны быть предназначены для противостояния коронавирусной инфекции: 
"32 (!!!) миллиона гривен потратят на оборудование самолета Зеленского для лучшего доступа к Интернету! Из государственного бюджета! В это время! Это более тысячи качественных мобильных кислородных концентраторов, от отсутствия которых в районных больницах умирают больные ковид".
Его пост также вызвал всплеск гневных комментариев от пользователей социальной сети в адрес президента Украины: 
"Просто человек тщательно планирует свою жизнь: в Ростов 3:00 лету — надо же будет чем-то заполнять это время...", "Все ок. Запишет новый веселый видосик, где все объяснит", — комментировали новость пользователи.
Однако, сегодня стало известно, что тендер на установку Интернета для самолета Зеленского отменен, а денежные средства будут переданы Минздраву. Такое решение было принято правительством в связи с распространением коронавируса по территории Украины. 


Чтоб заполнить время полета в Ростов: в сети отреагировали на новость о модернизации самолета Зеленского

ФОТО: Из открытых источников


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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev
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