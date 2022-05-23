Деоккупация всего Донбасса и Крыма: почему Киев меняет свою риторику с РФ – к чему это может привести

Президент Украины, равно как представители его Офиса всё жестче высказываются о переговорах с Россией. В частности, заявляют, что не допустят условного "Минска-3" и что следует отвоевывать ВСЕ территории нашего государства, включая Донбасс и Крым. О чем говорят подобные заявления? Что нас ожидает в обозримом будущем? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Кремль делает ставку именно на захват максимального количества украинских территорий, чтобы иметь к переговорам более сильную позицию

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань отмечает:

"Позиция Украины стала, действительно, более жесткой. Это связано, в частности, с поражениями России на разных участках фронта, с увеличением давления на нее со стороны Запада, с одновременным ростом поддержки Украины. Мы выстояли. И это дает нам больше простора для маневра. Понятно, что все будущие переговоры будут определяться, прежде всего, ситуацией на фронте".

Алексей Гарань напоминает, что сразу после начала полномасштабной войны президент Владимир Зеленский обозначал как первоочередное требование отход России на линию до 24 февраля 2022-го. Подчеркивалось, что вопросы Крыма и Донбасса могут обсуждаться отдельно. Но при этом Украина всегда говорила, что и ОРДЛО, и Крым – это наши территории.

"Сейчас в риторике мы стали более наступательными. Но суть та же – мы стремимся к освобождению своих территорий, прежде всего, дипломатическим путем. Хоть в формулировках есть некие корректировки, которые отражают ситуацию на фронте, – поясняет эксперт. – Что будет дальше? К сожалению, мы видим, что Россия пытается закрепиться на новых захваченных украинских территориях, провести там псевдореферендумы, пытается ввести в обращение российский рубль, направляет на оккупированные территории своих представителей власти, крадет украинское зерно и так далее. Похоже, Кремль делает ставку именно на захват максимального количества украинских территорий, чтобы иметь к переговорам (которые рано или поздно состоятся) более сильную позицию. Как минимум – захватить весь Донбасс. И в этом смысле даже то, что мы пока удерживаем 10% территории Луганской области с ключевыми городами (Лисичанск, Северодонецк) – это очень важно, в том числе и с символической точки зрения".

В значительной мере идет война на истощение, подчеркивает Алексей Гарань. Важно, чтобы Украина могла противодействовать ударам российских ракет, уничтожающих нашу инфраструктуру. Чтобы у нас хватило ресурсов не только остановить агрессора, но и самим перейти в контрнаступление.

"Частью переговоров, когда бы они ни возобновились, является вопрос о безопасностных гарантиях Украине. И нам нерационально отказываться от евроатлантической перспективы, – считает Алексей Гарань. – Потому что именно НАТО – реальная модель гарантий безопасности. Как вариант – жесткие двусторонние или многосторонние гарантии со стороны ряда государства. Но тут мы вступаем в область со многими неизвестными. Готовы ли будут страны Запада дать нам реальные гарантии безопасности? Военные, а не просто рассуждения в стиле Будапештского меморандума. При этом важно понимать, что те же Израиль и Китай не могут быть реальными гарантами нашей безопасности. Такими могут стать, прежде всего, США и Великобритания. И вокруг этого будет разворачиваться дипломатическая борьба. При этом, акцентирую, что опцию НАТО я бы из украинской повестки не исключал".

Пока идет война время играет точно не на Россию

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает ужесточение риторики украинского политического руководства по отношению к РФ вполне логичным.

"Во-первых, – поясняет он, – Украина чувствует общую поддержку всего цивилизованного мира. Не только эмоциональную, но и конкретными видами вооружений, финансами, новыми санкциями против страны-агрессора. Всё это говорит о том, что цивилизованный мир взял курс на жесткий ответ России за ее открытое вторжение в Украину и последующие злодения. В соответствующем ключе высказываются президент США Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон, многие другие лидеры. Уже понятно, что никто россиян не даст передышки, санкции будут нарастать. Всё это вселяет в нас оптимизм и уверенность. Во-вторых, с РФ не работает вариант уступок. Это государство так устроено, что, когда видит готовность кого-то договариваться, тут же повышает требования, взвинчивает ставки. По логике россиян, если ты готов договариваться, значит, ты слаб. И тебя надо давить дальше, наращивая темпы своих "хотелок". Сама Россия выдвигает изначально заоблачные требования, чтобы получить хоть что-то. И действовать с ней аналогичным образом – жесткая риторика, неуступчивость в переговорах – вполне оправдано".

При этом, акцентирует эксперт, жесткая риторика официального Киева направлена не только на Россию, но и на некоторые страна Запада, пытающиеся сейчас продвинуть те или иные "мирные планы" за счет потери Украиной части территорий и суверенитета. Мы же демонстрируем, что не намерены сдаваться. Что мы не просто собираемся обороняться, но и готовы контрнаступать.

"Это влияет и на настроения россиян. Те думают: "Смотрите – Украина не сдается, агрессивно ведет себя на поле боя и на дипломатическом фронте. Готова биться дальше – и биться жестоко. Может, надо сдать назад?". Так что тут – посылы в разные стороны. Демонстрация того, что за свою землю, за свою свободу украинцы будут бороться до конца. Психологически это очень важный фактор, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – Понятно, что всё будет решаться на поле боя. Если оружие будет поступать вовремя и в тех объемах, которые нам необходимы, если Украина будет максимально агрессивна и эффективна на фронте – Россия станет всё более активно отползать. Понимая, что время играет точно не на нее. Ведь с каждым днем эффект от санкций всё более катастрофичен, внутренние настроения в стиле "зачем нам это война?" в РФ множатся, а шансы продать россиянам хоть какую-то победу – уменьшаются".

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